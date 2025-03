IPL 2025: ఆర్సీబీ ఈసారైనా ఐపీఎల్ కప్ గెలుస్తుందా? ఏబీ డివిలియర్స్ యాక్షన్ కు కోహ్లీ రియాక్షన్ ఏంటో తెలుసా?

Read Full Gallery

IPL 2025 RCB: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తొలి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలుచుకునే అవకాశాలపై సౌతాఫ్రికా లెజెండ్, ఆర్సీబీ మాజీ స్టార్ ప్లేయర్ ఏబీ డివిలియర్స్ కామెంట్స్ చేయగా.. విరాట్ కోహ్లీ రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది.



IPL 2024 Royal Challengers Bangalore: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2025కి సర్వం సిద్ధమైంది. మార్చి 22 నుంచి ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ఐపీఎల్ 2025లో తన తొలి మ్యాచ్‌ను కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)తో ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరగనుంది. ప్రతిసారి కప్ గెలిచేది తామే అంటూ బరిలోకి దిగుతున్న విరాట్ కోహ్లీ టీమ్ ఆర్సీబీకి ప్రతిసారి నిరాశే ఎదురవుతుంది. ఇదే క్రమంలోనే సౌతాఫ్రికా లెజెండ్, ఆర్సీబీ మాజీ స్టార్ ప్లేయర్ ఏబీ డివిలియర్స్ ఈ ఏడాది ఆర్సీబీ తమ తొలి ఐపిఎల్ టైటిల్‌ను గెలుచుకోవడంపై కామెంట్స్ చేశారు. చాలా కాలంగా బెంగళూరు టీమ్ కు అందని ద్రాక్షగా ఉన్న ఐపీఎల్ టైటిల్ ను గెలుచుకోవడంలో ఉన్న కష్టం ఏంటో వివరించారు డివిలియర్స్.

ఆర్సీబీ ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలుపు అంశంపై ఏబీ డివిలియర్స్ ఏం చెప్పారంటే? ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలుపులో ఉండే సవాళ్లను ఏబీ డివిలియర్స్ ప్రస్తావించారు. 10 ప్రపంచ స్థాయి జట్ల ఉనికి, ప్రయాణంలో అలసట, ఆటగాళ్ల - జట్ల గాయాలు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ప్రస్తావించారు. "ఐపీఎల్ గెలవడం చాలా కష్టం. ఐపీఎల్ సంగతి పక్కన పెడితే, ప్రపంచ కప్ కూడా గెలవగల 10 ప్రపంచ స్థాయి జట్లు ఉన్నాయి. ఆ టీమ్స్ ప్రయాణం, జట్టు వ్యూహాలు, గాయాలు, సీజన్ అంతటా విభిన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండటం వంటి అనేక అంశాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. టోర్నమెంట్ చివరి వరకు టీమ్ బలం, ప్రారంభంలో ఉన్న వేగాన్ని చివరివరకు కొనసాగించగల జట్టు మాత్రమే అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. టీమ్ గా ఆడే జట్లు బాగా రాణిస్తాయి" అని జియో హాట్‌స్టార్‌లో ఏబీ డివిలియర్స్ అన్నారు.

ఐపీఎల్ 2025 టైటిల్ ను ఆర్సీబీ గెలుస్తుంది ! ఈసారి ఆర్సీబీ ఐపీఎల్ టైటిల్‌ను గెలుస్తుందని ఏబీ డివిలియర్స్ ఆశించారు. ఐపీఎల్ 18వ సీజన్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఐపీల్ 2025 ట్రోఫీని గెలుస్తుందనీ, విరాట్ కోహ్లీ 18వ నంబర్ జెర్సీ ధరించి ఈ విజయానికి నాయకత్వం వహిస్తాడని ఏబీ డివిలియర్స్ అన్నారు. "ఇది 18వ సీజన్.. జట్టులో 18వ నంబర్ (విరాట్ కోహ్లీ) ఉన్నాడు. ఆర్సీబీ ఐపీఎల్ గ్రోఫీని గెలిస్తే నేను విరాట్‌ కోహ్లీతో కలిసి అక్కడ సంబరాలు చేసుకుంటాను!" అని మిస్టర్ 360°గా ప్రసిద్ధి చెందిన డివిలియర్స్ అన్నారు.

కోహ్లీ ఇప్పుడే వద్దని చెప్పాడు : ఏబీ డివిలియర్స్ అలాగే, ఐపీఎల్ ట్రోఫీ గెలవడం పై తాను చెప్పిన విషయాలు ప్రస్తావించిన ఏబీ డివిలియర్స్.. తనతో కోహ్లీ ముందుగానే ఐపీఎల్ టైటిల్ మనదే అనే స్లోగన్స్ వద్దని చెప్పారని వివరించాడు. "ఈ సాలా కప్ నమ్దే" (ఈసారి కప్పు మనదే) అని పదే పదే తాను చెప్పి విరాట్ కోహ్లీతో ఇబ్బందుల్లో పడ్డానని తెలిపాడు. "నేను మొన్న 'ఈ సాలా కప్ నమ్దే' అన్నాను, విరాట్ నుండి నాకు డైరెక్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది. కోహ్లీ నాకు 'దయచేసి, ఇప్పుడే అలా అనడం ఆపండి' అని చెప్పాడు. అది చూసి నేను కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను! నిజం చెప్పాలంటే, నేను ఎప్పుడూ అలా చెప్పి నిరాశపడుతున్నాను" అని దక్షిణాఫ్రికా మాజీ స్టార్ క్రికెటర్ అన్నారు.

ఐపీఎల్ 2025 ఆర్సీబీ స్క్వాడ్: రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లి, యశ్ దయాల్, జోష్ హేజిల్‌వుడ్, ఫిల్ సాల్ట్, జితేష్ శర్మ, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్, రసిఖ్ దార్, సుయాష్ శర్మ, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, స్వప్నిల్ సింగ్, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, నువాన్ తుషార, మనోజ్ స్వేఖ్ భండాగే, జాకబ్ బండెక్, లుంగీ ఎంగిడి, అభినందన్ సింగ్, మోహిత్ రాథీ.

