IPL 2025 SRH vs RR: రాజస్థాన్ పై హైదరాబాద్ వైల్డ్ ఫైర్.. ఐపీఎల్ లో రెండో అత్యధిక టీమ్ స్కోర్

Read Full Gallery

IPL 2025 SRH vs RR: హైద‌రాబాద్ త‌ర‌ఫున తొలి మ్యాచ్ ఆడుతున్న ఇషాన్ కిష‌న్ త‌న బ్యాట్ తో దుమ్మురేపాడు. త‌న ఐపీఎల్ కెరీర్ లో తొలి సెంచ‌రీతో హైద‌రాబాద్ టీమ్ మ‌రోసారి భారీ స్కోర్ సాధించింది.



IPL 2025

హైదరాబాద్ టీమ్ రికార్డులు ఇవే

ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ తో ఐపీఎల్ చరిత్రలో రెండవ అత్యధిక స్కోర్‌ను నమోదు చేసింది.

ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక టీమ్ స్కోర్లు

1. SRH - 287/3 vs RCB (2024)

2. SRH - 286/6 vs RR (2025)

3. SRH - 277/3 vs MI (2024)

4. KKR - 272/7 vs DC (2024)

5. SRH - 266/7 vs DC (2024)

రికార్డ్-బ్రేకింగ్ టోటల్స్

SRH ఐపీఎల్ చరిత్రలో నాలుగు సార్లు 250 పైగా స్కోరు చేసిన తొలి జట్టు గా రికార్డ్ సృష్టించింది.

ఇషాన్ కిషన్ సెంచరీ:

ఇషాన్ కిషన్ ఈ మ్యాచ్‌లో అద్భుతమైన సెంచరీ కొట్టాడు. త‌న కెరీర్ లో తొలి ఐపీఎల్ సెంచ‌రీ. అలాగే, ఎస్ఆర్హెచ్ త‌ర‌ఫున అత‌నికి ఇది తొలి మ్యాచ్.



జోఫ్రా ఆర్చర్ చెత్త బౌలింగ్

రాజస్థాన్ రాయల్స్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ ఈ మ్యాచ్‌లో అత్యంత ఖరీదైన బౌలింగ్ చేశాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో చెత్త బౌలింగ్ ఫిగ‌ర్స్ గా నిలిచాయి. త‌న 4 ఓవ‌ర్ల బౌలింగ్ లో 76 ప‌రుగులు ఇచ్చాడు.

హెన్రిచ్ క్లాసెన్ మ‌రో మైల్‌స్టోన్

హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఐపీఎల్‌లో 1000 పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్నాడు. ఇది ఐపీఎల్ చరిత్రలో రెండవ వేగవంతమైన 1000 ప‌రుగుల రికార్డు.