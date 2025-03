GT vs PBKS: ధోని, కోహ్లీ క్లబ్ లోకి శ్రేయాస్ అయ్యర్.. కెప్టెన్ గా కొత్త రికార్డు

Read Full Gallery

IPL 2025, GT vs PBKS: గత సీజన్ ఛాంపియన్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ పంజాబ్ కింగ్స్‌ను ట్రోఫీని గెలుచుకునేలా నడిపించాలనే ల‌క్ష్యంతో గ్రౌండ్ లోకి దిగాడు.తొలి మ్యాచ్‌లోనే అతను తన ఉద్దేశాలను స్పష్టం చేస్తూ రికార్డుల మోత మోగించాడు.

IPL 2025, GT vs PBKS: పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుకు కొత్త కెప్టెన్ గా వచ్చిన శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2025 తన తొలి మ్యాచ్ లోనే అద్భుత‌మైన నాక్ తో అద‌ర‌గొట్టాడు. ఫోర్లు, సిక్స‌ర్లు బాదుతూ శుభ్ మ‌న్ గిల్ నాయ‌క‌త్వంలోని గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ను చెడుగుడు ఆడుకున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే త‌న ఐపీఎల్ కెరీర్ లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ ను న‌మోదుచేశాడు. 42 బంతుల్లో 97 ప‌రుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్ ను ఆడాడు. త‌న తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ లో 5 ఫోర్లు, 9 సిక్స‌ర్లు బాదాడు.

Shreyas Iyer joins Virat Kohli, MS Dhoni among others in elite IPL record list

అలాగే, శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్ ఐపీఎల్ లో 2000 పరుగులు సాధించిన 7వ‌ ఐపీఎల్ కెప్టెన్ ఘ‌న‌త సాధించాడు. దీంతో ఈ ప్ర‌త్యేక ఎలైట్ గ్రూప్ లో ఉన్న విరాట్ కోహ్లీ , ఎంఎస్ ధోని , రోహిత్ శర్మ, డేవిడ్ వార్నర్ ల‌తో చేరాడు. ఐపీఎల్ లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన కెప్టెన్ గా విరాట్ కోహ్లీ టాప్ లో ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ లో కోహ్లీ కెప్టెన్ గా 4994 పరుగులు చేశాడు. రెండో స్థానంలో ఉన్న ఎంఎస్ ధోని 4660 పరుగులు చేశాడు. 3986 పరుగులతో రోహిత్ శర్మ 3వ స్థానంలో, గంభీర్ 3518 పరుగులతో 4వ స్థానంలో ఉన్నాడు. 5వ స్థానంలో ఉన్న డేవిడ్ వార్నర్ 3356 పరుగులు చేయగా, 6వ స్థానంలో ఉన్న కేఎల్ రాహుల్ 2691 పరుగులు చేశాడు.

అలాగే, ఐపీఎల్ చరిత్రలో మూడు జట్లకు నాయకత్వం వహించిన 4వ క్రికెటర్ గా అయ్యర్ నిలిచాడు. అంతకుముందు మహేల జయవర్ధనే ఈ రికార్డును సృష్టించిన తొలి ప్లేయర్ గా ఉన్నాడు. అతని తర్వాత కుమార్ సంగక్కర, స్టీవ్ స్మిత్ ఉన్నారు. క్రీజులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అయ్యర్ అద్భుతమైన ఆటను మ్యాచ్ చివరివరకు కొనసాగించాడు. 27 బంతుల్లో తన హాఫ్ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. మ్యాచ్ 14వ ఓవర్‌లో రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్ తో అద్భుతమైన సిక్సర్ తో హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు. ఐపీఎల్ లో అయ్యర్ కు ఇది 28వ హాఫ్ సెంచరీ. అలాగే, ఒక ఫ్రాంచైజీకి కెప్టెన్సీ అరంగేట్రంలో అత్యధిక స్కోరు సాధించిన రెండో కెప్టెన్ గా నిలిచాడు. ఒక ఫ్రాంచైజీకి కెప్టెన్సీ అరంగేట్రంలో అత్యధిక స్కోరు 119 - సంజు శాంసన్ RR vs PBKS, వాంఖడే, 2021

99* - మయాంక్ అగర్వాల్ PBKS vs DC, అహ్మదాబాద్, 2021

97* - శ్రేయాస్ అయ్యర్ PBKS vs GT, అహ్మదాబాద్, 2025*

93* - శ్రేయాస్ అయ్యర్ DC vs KKR, ఢిల్లీ, 2018

88 - ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ RCB vs PBKS, ముంబై, 2022

