Rohit Sharma breaks Chris Gayle's record: క‌ట‌క్ లో ఇంగ్లాండ్ తో జ‌రిగిన రెండో వ‌న్డే మ్యాచ్ లో భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ అద్భుత‌మైన సెంచ‌రీ సాధించాడు. ఇదే క్ర‌మంలో యూనివ‌ర్స‌ల్ బాస్, వెస్టిండీస్ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ క్రిస్ గేల్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.



Most sixes by players in ODI cricket: టీ20 సిరీస్ లో అద్భుత‌మైన ఆట‌తో అద‌ర‌గొట్టిన భార‌త్.. వ‌న్డే సిరీస్ లో కూడా ఇంగ్లాండ్ కు చుక్క‌లు చూపిస్తోంది. తొలి వ‌న్డే విక్ట‌రీ జోరును క‌ట‌క్ లో జరిగిన రెండో వ‌న్డేలో కూడా చూపించింది. భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ అద్భుత‌మైన సెంచ‌రీతో పాటు గిల్, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్ లు బ్యాట్ తో రాణించ‌డంతో టీమిండియా విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఈ క్ర‌మంలోనే భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ వెస్టిండీస్ మాజీ హార్డ్ హిట్టింగ్ బ్యాట్స్‌మన్ క్రిస్ గేల్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.