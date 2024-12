IND vs AUS: హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డులు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్, స్క్వాడ్స్.. బాక్సింగ్ డే టెస్టు పూర్తి వివరాలు ఇవే

IND vs AUS: ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీలో భార‌త్ vs ఆస్ట్రేలియా చెరో మ్యాచ్ ను గెలిచాయి. మూడో టెస్టు డ్రా కాగా, కీలకమైన బాక్సింగ్ డే టెస్టుకు ఇరు జట్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు మీకోసం



బాక్సింగ్ డే టెస్టు మ్యాచ్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి జట్లు : ఆస్ట్రేలియా vs భారత్ తేదీ : డిసెంబర్ 26-30, 2024. భార‌త కాల‌మానం ప్ర‌కారం 5:00 AM IST వేదిక : మెల్‌బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ (MCG), మెల్‌బోర్న్, విక్టోరియా, ఆస్ట్రేలియా లైమ్ స్ట్రీమ్ ఎక్కడ చూడాలి : హాట్‌స్టార్, స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్, ఫాక్స్ క్రికెట్, కయో స్పోర్ట్స్, ఛానల్ 7, 7ప్లస్

Ind VS Aus Test Cricket

మెల్‌బోర్న్ (MCG) గ్రౌండ్ వివరాలు

సీటింగ్ కెపాసిటీ : 100,000

మ్యాచ్ సెషన్‌లు (IST)

మొదటి సెషన్ : 5:00 AM - 7:00 AM

రెండవ సెషన్ : 7:40 AM - 9:40 AM

మూడవ సెషన్ : 10:00 AM - 12:00 PM

బోర్డ‌ర్ గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీ - ఫ‌లితాలు

తొలి టెస్టు : భారత్ 295 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది

రెండో టెస్టు : ఆస్ట్రేలియా 10 వికెట్ల తేడాతో విజయం

మూడో టెస్టు : డ్రా

నాల్గవ టెస్ట్ : డిసెంబర్ 26-30, MCG, మెల్బోర్న్

ఐదవ టెస్ట్ : జనవరి 3-7, SCG, సిడ్నీ