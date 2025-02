india vs england: వాంఖడే స్టేడియంలో భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ లో అభిషేక్ శ‌ర్మ సునామీ వ‌చ్చింది. అద్భుత‌మైన సెంచ‌రీ కొట్టాడు. అయితే, తృటిలో రోహిత్ శ‌ర్మ రికార్డును బ్రేక్ చేసే ఛాన్స్ కోల్పోయాడు.



Image Credit: Getty Images

Abhishek Sharma, Team India, Cricket

భారత్ తరఫున టీ20 ఇంటర్నేషనల్‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ సాధించిన ప్లేయ‌ర్లు వీరే

రోహిత్ శర్మ – 35 బంతులు vs శ్రీలంక, డిసెంబర్ 2017

అభిషేక్ శర్మ – 37 బంతులు vs ఇంగ్లాండ్, ఫిబ్రవరి 2025

సంజూ శాంసన్ – 40 బంతులు vs బంగ్లాదేశ్, అక్టోబర్ 2024

తిలక్ వర్మ – 41 బంతులు vs సౌతాఫ్రికా, నవంబర్ 2024

సూర్యకుమార్ యాదవ్ vs శ్రీలంక 45 బంతులు , జనవరి 2023