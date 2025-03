India vs Australia: భారత్ - ఆస్ట్రేలియాలు వన్డేల్లో 151 సార్లు తలపడ్డాయి. ఆస్ట్రేలియా 84 సార్లు విజ‌యం సాధించింది. భార‌త్ 57 సార్లు విక్ట‌రీ కొట్టింది. అయితే, ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత జ‌ట్టుదే పైచేయిగా ఉంది.



IND vs AUS Match

IND vs AUS head-to-head in ODIs and Champions Trophy: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో భార‌త జ‌ట్టు ట్రోఫీ ని అందుకోవ‌డానికి మ‌రో రెండు అడుగుల దూరంలో ఉంది. మంగ‌ళ‌వారం మ‌రో కీల‌క పోరుకు సిద్ధ‌మైంది. ఈ ఐసీసీ టోర్న‌మెంట్ లో జరిగిన చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ పై 44 పరుగుల తేడాతో భార‌త్ గెలిచింది. దుబాయ్‌లో స్లో పిచ్ పై 250 పరుగులను డిఫెండ్ చేయ‌డంలో మిస్ట‌రీ స్పిన్న‌ర్ వరుణ్ చక్రవర్తి కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. అత‌ని అద్భుత‌మైన బౌలింగ్ తో ఐదు వికెట్లు తీసుకుని కీవీస్ ను 205 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమితం చేశాడు. ఇప్పుడు సెమీ ఫైన‌ల్ లో భార‌త జ‌ట్టు ఆస్ట్రేలియాతో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.