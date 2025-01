గతంలో 10 సెకన్లకు 16 లక్షలు.. మరీ IPL 2025 యాడ్ ధర ఎంతో తెలుసా?

IPL 2025: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2025 సీజన్ మార్చిలో ప్రారంభం కానుంది. అయితే, గతంలో పోలిస్తే 10-సెకన్ల వ్యాపార ప్రకటనల ధరలు భారీగా పెరిగాయి.

భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది. ప్రపంచ క్రికెట్ లో అత్యంత ఖరీదైన లీగ్ లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ త్వరలోనే క్రికెట్ లవర్స్ ను ఉర్రుతలూగించడానకి సిద్ధంగా రాబోతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఐపీఎల్ సొంతం. ఐపీఎల్ కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు; ఇది బహుళ-బిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారం. వేలాది మంది అభిమానులు ప్రతి మ్యాచ్‌కు స్టేడియాలకు వస్తారు, వందల కోట్ల ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తారు. వ్యాపార ప్రకటనల ధరలు కళ్లు చెదిరే రేట్లను పలుకుతున్నాయి.

IPL 2025 ad rates: 16 lakhs for 10 seconds in the past.. Do you know the price of IPL 2025 ad?

ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లను ప్రసారం చేసే టీవీ, OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఓవర్ల మధ్య, వికెట్ల తర్వాత, డ్రింక్స్ బ్రేక్‌ల సమయంలో ప్రకటనలను ప్రసారం చేస్తాయి. ఈ చిన్న ప్రకటనలకు భారీగానే వసూలు చేస్తాయి. అయితే, గతంలో పోలిస్తే రాబోయే ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ లో ధరలు మరింత పెరగనున్నాయని పలు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. 2025 IPL సీజన్ మార్చిలో ప్రారంభం కానుండగా, 10-సెకన్ల టీవీ ప్రకటన ధర 9% నుండి 15% వరకు పెరిగిందని ఆర్థికవేత్తలు చెబుతున్నారు. గత సంవత్సరం 10-సెకన్ల స్లాట్ ధర ₹16.4 లక్షలు, ఇది 2025లో ఇది ₹18 నుండి ₹19 లక్షలకు చేరనుంది.

IPL 2025 ad rates: 16 lakhs for 10 seconds in the past.. Do you know the price of IPL 2025 ad?

అంటే ప్రకటనదారులు IPL మ్యాచ్‌ల సమయంలో 10-సెకన్ల టీవీ లేదా OTT స్పాట్ యాడ్ కోసం ₹19 లక్షలు చెల్లిస్తారు. Jio Cinema, Disney+ Hotstar విలీనం అయ్యి 'Jio-Star'గా ఏర్పడ్డాయి, ఇది 2025 IPLని ప్రసారం చేయనుంది. Jio-Star విలీనం కారణంగా ప్రకటనల ధర పెరిగిందని ఆర్థికవేత్తలు చెబుతున్నారు. మార్కెటర్ లాయిడ్ మాథియాస్ ప్రకారం.. IPL ప్రారంభం నుండి, ప్రకటనదారుల కోసం టీవీ, డిజిటల్ మధ్య పోటీ ఉంది.

IPL 2025 ad rates: 16 lakhs for 10 seconds in the past.. Do you know the price of IPL 2025 ad?

Jio-Star కలయికతో పోటీ తక్కువగా ఉంది, దీనివల్ల ప్రకటనల ధరలు పెరుగుతాయి. ఎన్నికలకు ముందు 2024 IPL సీజన్‌లో ప్రకటనల ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ 2025 కోసం ఎక్కువ అంచనాలు ధరలను పెంచాయి. మొత్తంగా ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ప్రకటనల ధరలు మరింత పెరగనున్నాయి.

IPL 2025 ad rates: 16 lakhs for 10 seconds in the past.. Do you know the price of IPL 2025 ad?

అయితే, ఇలాంటి పరిస్థితులకు ఐపీఎల్ కు పెరుగుతున్న ఆదరణే కారణమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 2023తో పోలిస్తే 2024 సీజన్ లో స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్ వర్క్ లో 10 శాతం, జియోసినిమాలో 50 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదైంది. ఈ ఏడాది ఈ సంఖ్య మరింత పెరుగుతుందని, గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. "గ్రాన్యులర్ ఆడియన్స్ సెగ్మెంటేషన్, రియల్-టైమ్ అనలిటిక్స్ అందించే సిటివి సామర్థ్యాన్ని బ్రాండ్లు మూలధనం చేస్తున్నాయి. ప్రకటనదారులు సిటివిని టివికి అవసరమైన అనుబంధంగా చూస్తారు, ఇది గృహాల అంతటా మరింత సమగ్ర పరిధిని అనుమతిస్తుంది. బ్రాండ్లు తమ ఐపీఎల్ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్లలో 40 నుంచి 50 శాతం వరకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లకు, ముఖ్యంగా సీటీవీకి కేటాయిస్తున్నాయని" విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Latest Videos