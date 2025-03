CSK vs RCB: ధోని మెరుపు స్టంపింగ్.. వీడియో ఇదిగో

Read Full Gallery

IPL 2025, CSK vs RCB: ఐపీఎల్ 2025లో మ‌రోసారి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) స్టార్ ఎంఎస్ ధోని త‌న మెరుపు వికెట్ కీపింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో దుమ్మురేపాడు. మరోసారి అద్భుతమైన స్టంపౌట్ తో ఆర్సీబీకి షాకిచ్చాడు.



MS Dhoni: ప్ర‌పంచ రికార్డు మెరుపు వేగం.. క‌ళ్లు చెదిరే స్టంపింగ్.. అదికూడా 43 ఏళ్ల వ‌య‌స్సులో సాధ్య‌మేనా? అంటే సాధ్య‌మే అని చెబుతున్నాడు భార‌త మాజీ కెప్టెన్, చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ స్టార్ వికెట్ కీప‌ర్ బ్యాట్స్ మెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోని. అవును ధోని గ్రౌండ్ లోకి అడుగు పెట్టాడంటే కేవ‌లం హెలికాప్ట‌ర్ సిక్స‌ర్లు మాత్ర‌మే కాదు.. క‌ళ్లు చెదిరే మెరుపు స్టంపింగ్ లు కూడా ఉంటాయి. ఐపీఎల్ లో అత్య‌ధిక వ‌య‌స్సు క‌లిగిన.. అన్ క్యాప్డ్ ప్లేయ‌ర్ గా ఆడుతున్న ధోని అద్భుత‌మైన స్టంపింగ్స్ తో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు.

