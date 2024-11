థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమిటి? దీంతో ఏం ప్రయోజనాలున్నాయి?

What is Third Party Car Insurance & benefits: థర్డ్ పార్టీ కార్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ బీమా చేసిన కారు కారణంగా థర్డ్ పార్టీకి గాయాలు కావడం వల్ల తలెత్తే ఏదైనా చట్టపరమైన బాధ్యతకు వ్యతిరేకంగా కవరేజీని అందిస్తుంది. బీమా చేయబడిన వాహనం వల్ల థర్డ్ పార్టీ వ్యక్తి లేదా ఆస్తికి కలిగే నష్టాలు, గాయాలను ఇది కవర్ చేస్తుంది.



What is Third Party Car Insurance & benefits: వాహనాలకు ఇన్సూరెన్స్ చేయించడం చాలా ముఖ్యం. దీని వల్ల అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా థర్డ్ పార్టీ కార్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలని ఆటో రంగం నిపుణులు చెబుతున్నారు. అసలు ఏంటీ ఈ థర్డ్ పార్టీ కారు ఇన్సూరెన్స్? దాని ప్ర‌యోజ‌నాలు ఏమిటి? థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అనేది మోటారు వాహనాల చట్టం, 1988 ప్రకారం తప్పనిసరిగా వాహ‌నాల కోసం తీసుకోవాల్సిన‌ బీమా. ఇది రోడ్డుపై మరొక వ్యక్తికి (థర్డ్ పార్టీ) కలిగే నష్టం లేదా గాయం నుండి ఆర్థిక రక్షణను అందిస్తుంది. ఈ బీమా ప్రధానంగా థర్డ్ పార్టీల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని కవర్ చేస్తుంది. ప్ర‌త్య‌క్షంగా మీ స్వంత కారుకు లేదా మీకు జరిగిన నష్టాన్ని కవర్ చేయక‌పోయినా.. ప‌రోక్షంగా చాలానే చేస్తుంది.

థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ దేనికి వర్తిస్తుంది? థర్డ్ పార్టీ వాహనానికి నష్టం క‌లిగించిన చోట‌.. అంటే మీ కారు వేరొకరి వాహనానికి నష్టం కలిగిస్తే ఈ బీమా ఖర్చులను కవర్ చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ప్రమాద సమయంలో గాయపడినా లేదా మరణిస్తే, ఈ బీమా వారికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. అంటే ఒక ర‌కంగా మీపై భారం ప‌డ‌కుండా.. మీ వాహ‌నం వ‌ల్ల జ‌రిగిన న‌ష్టాన్ని ప‌రిహారం రూపంలో ఆర్ధికంగా కొంత అండ‌గా నిలుస్తుంది. మీ వాహనం ఎవరైనా ఆస్తికి నష్టం కలిగిస్తే, పరిహారం చెల్లించబడుతుంది. అయితే, దీనికి విలువ పరిమితులు ఉంటాయ‌ని గుర్తించాలి. గరిష్టంగా ₹7.5 లక్షల వరకు ఉంటుందని ప‌లు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. ప్లాన్స్ ను బ‌ట్టి ఇది మార‌వ‌చ్చు.

థర్డ్ పార్టీ బీమా ప్రయోజనాలు ఏమిటి? చట్టపరమైన అవసరాలను నెరవేర్చుతుంది. చట్టం ప్రకారం ఈ బీమా తీసుకోవడం తప్పనిసరి. దీనితో మీరు జరిమానా నుండి తప్పించుకోవచ్చు. పెద్ద ప్రమాదాల విషయంలో, మూడవ పక్షాలకు నష్టం కలిగించే ఖర్చు చాలా ఎక్కువ. ఈ బీమా ఆర్థిక భారం నుంచి ఆదా అవుతుంది. సులభమైన దావా ప్రక్రియ అంటే ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత, మూడవ పక్షానికి పరిహారం ఇవ్వడం సులభం అవుతుంది, ఎందుకంటే బీమా కంపెనీ బాధ్యత తీసుకుంటుంది.

థర్డ్ పార్టీ బీమాలో ఏది కవర్ కాదు? మీ కారుకు నష్టం వాటిల్లిన ధర.

మీరు బాధపడే గాయాలు లేదా మరణాలకు కవరేజ్.

ప్రమాదం సమయంలో మీ కారు నిర్వహణ లేదా మరమ్మత్తు ఖర్చు. థర్డ్ పార్టీ బీమాను ఎలా కొనుగోలు చేయాలి? ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ నుండి తీసుకోవ‌చ్చు. బీమా కంపెనీల వెబ్‌సైట్‌లను సందర్శించడం ద్వారా మీరు థర్డ్ పార్టీ బీమాను కొనుగోలు చేయవచ్చు. లేదా మీరు బీమా ఏజెంట్‌ను సంప్రదించవచ్చు. మీరు కొత్త కారును కొనుగోలు చేసినప్పుడు, దానిని కొనుగోలు చేయడానికి డీలర్ మీకు సహాయం చేయవచ్చు.

car insurance 7.jpg

థర్డ్ పార్టీ బీమా సరిపోతుందా? మీరు మీ కారును, మిమ్మల్ని మీరు కవర్ చేయాలనుకుంటే, సమగ్ర బీమా ఉత్తమ ఎంపిక. కానీ మీరు చట్టాన్ని అనుసరించి, థర్డ్ పార్టీకీ రక్షణ కల్పించాలనుకుంటే థర్డ్ పార్టీ బీమా సరిపోతుంది. ఇదే స‌మ‌యంలో సమగ్ర కారు బీమాను కొనుగోలు చేయడం తెలివైన నిర్ణయమ‌ని కూడా ప‌లువురు విశ్లేష‌కులు పేర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఒకే బీమా పాలసీ కింద మీకు అవసరమైన అన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇది థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీని అందించడం ద్వారా చట్టాన్ని అనుసరించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించడమే కాకుండా మీ కారుకు, మీకు కలిగే నష్టాలను కవర్ చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.

Latest Videos