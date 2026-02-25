గర్ల్ఫ్రెండ్తో కలిసి ఓయో రూమ్కు వెళ్లినప్పుడు పోలీసులు వస్తే.! చట్టం ఏం చెబుతోంది.
OYO Room: 18 ఏళ్లు నిండిన మేజర్లు హోటల్ గదుల్లో జంటగా ఉండటం నేరం కాదు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం ప్రతి మేజర్కు వ్యక్తిగత గోప్యత(Right to Privacy) ఉంటుంది. మరి ఆ వివరాలు ఏంటి ఒకసారి చూసేద్దాం..
ఓయోలను ఆశ్రయించడం..
ప్రస్తుతం జంటలు ఏకాంతం కోసం ఓయోలను ఆశ్రయించడం సాధారణమైంది. అయితే, అప్పుడప్పుడు పోలీసులు ఇలాంటి చోట్ల తనిఖీలు చేసినప్పుడు, అవివాహిత జంటలు భయాందోళనలకు గురవుతారు. ఈ నేపథ్యంలో, 18 ఏళ్లు నిండిన మేజర్లు తమ చట్టపరమైన హక్కుల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యమని న్యాయ నిపుణులు అంటున్నారు.
రాజ్యాంగం కల్పించిన రక్షణ
భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం, ప్రతి పౌరుడికి 'జీవించే హక్కు', 'వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ'(Right to Privacy) ఉన్నాయి. 18 ఏళ్లు నిండిన మేజర్లు తమకు ఇష్టమైన వారితో సమయం గడిపే పూర్తి స్వేచ్ఛను కలిగి ఉంటారు. హోటల్ గదిలో పరస్పర అంగీకారంతో ఉండటం నేరం కాదు. పోలీసులకు దీన్ని అడ్డుకునే అధికారం లేదు.
పోలీసులు రైడ్ చేస్తే ఏం చేయాలి?
ఐడీ ప్రూఫ్: పోలీసులు వచ్చినప్పుడు మీరు మేజర్లు అని నిరూపించుకోవడానికి ఆధార్ కార్డ్ లేదా ఓటర్ ఐడీ లాంటి గుర్తింపు కార్డులను చూపించాలి. పోలీసులు మీ పేరెంట్స్కు ఫోన్ చేయమని అడిగితే, అది కేవలం ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే. మీరు మేజర్లు అయినప్పుడు, ఇంట్లో వారికి ఫోన్ చేయాలని బలవంతం చేసే చట్టపరమైన అధికారం పోలీసులకు లేదు. అది పూర్తిగా మీ ఇష్టంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
భయం అక్కర్లేదు..
చట్టవిరుద్ధమైన పనులు చేయనంత వరకు పోలీసులు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం లేదా స్టేషన్కు తరలించడం వంటివి చేయకూడదు. ఒకవేళ పోలీసులు మిమ్మల్ని భయపెట్టినా, చట్టవిరుద్ధంగా స్టేషన్కు తీసుకెళ్లినా, లేదా అసభ్యంగా ప్రవర్తించినా, మీరు వారిపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
పోలీసులు అతిగా ప్రవర్తిస్తే
బీఎన్ఎస్(BNS) సెక్షన్లు 126, 127, 351 లేదా ఐపీసీ సెక్షన్ 166 కింద వారిపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన పోలీసులకు కనీసం రెండేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంటుంది. అవివాహిత జంటలకు గదులు ఇవ్వకూడదని ఎక్కడా చట్టం లేదు. హోటల్ యాజమాన్యం కూడా రూల్స్ పాటిస్తూ గదులు కేటాయించవచ్చు. కాబట్టి, చట్టంపై అవగాహన ఉంటే అనవసరమైన వేధింపుల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవచ్చు.