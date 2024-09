Top 10 Most Expensive Fruits: లగ్జరీ ఫుడ్ అనగానే మనకు ట‌క్కున గుర్తుకువ‌చ్చేవి హై ఎండ్ రెస్టారెంట్లు అందించే రుచికరమైన వంటకాలు. కానీ, వాటితోనే కాదు బంగారం, వెండితో పోటీ ప‌డుతూ అధిక ధ‌ర‌ను ప‌లికే పండ్లు చాలానే ఉన్నాయి. అలాంటి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన టాప్-10 పండ్ల గురించిన వివ‌రాలు మీకోసం.



Fruits

Most Expensive Fruits In The World : ప్ర‌పంచంలోని అత్యంత ఖ‌రీదైన పండ్ల‌లో యుబారి కింగ్ మెలోన్ టాప్ లో ఉంది.

1. యుబారి కింగ్ మెలోన్

జపాన్ లో ల‌భించే అద్భుత‌మైన పండ్ల‌లో యుబారి కింగ్ మెలోన్ ఒక‌టి. పుచ్చ‌కాయ‌ల క‌నిపించే ఈ పండ్లు ప్ర‌పంచంలోనే అత్యంత ఖ‌రీదైన‌వి. జపాన్‌లోని హక్కైడో ద్వీపంలో ల‌భించే ఈ పండ్లు ధ‌న‌వంతులు వారి రిచ్ నెస్ ను చూపించ‌డానికి కూడా ఉప‌యోగిస్తారు. 2008లో ఒక జత యుబారి కింగ్ మెలన్స్ ఏకంగా $30,000 (రూ. 24 లక్షలకు పైగా) ధ‌ర ప‌లికింది.