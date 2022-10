యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ దివాలీ స్టాక్ రికమండేషన్స్ ఇవే, వచ్చే దీపావళికి కనక వర్షమే..

ప్రతి సంవత్సరం దీపావళికి ముందు, ఇన్వెస్టర్ లు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో కొత్త స్టాక్స్ జత చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా దీపావళి సందర్భంగా దివాళి రికమండేషన్స్ కోసం అంతా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే దివాళి రికమండేషన్స్ బాగా కలిసి వస్తాయని అందరికీ నమ్మకం ఉంటుంది.

బ్రోకరేజ్ హౌస్ యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టుబడిదారులకు సంవత్ 2079 కోసం అనేక స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయాలని రికమెండ్ చేయాలని సూచించింది. యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రకారం, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బంగారు అవకాశాలను అందిస్తోంది. మెరుగైన స్థూల ఆర్థిక అంశాలు, మంచి కార్పొరేట్ ఫలితాల కారణంగా భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రపంచంలోని ఇతర మార్కెట్‌లను అధిగమిస్తుందని బ్రోకరేజ్ హౌస్ విశ్వసించింది. దీని ఆధారంగా ఈ దీపావళికి తొమ్మిది స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్వెస్టర్లకు సూచించింది. అవేంటో చూద్దాం.

IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్ - ఈ బ్యాంక్‌లో బ్రోకరేజ్ హౌస్ బుల్లిష్‌గా ఉంది , 70 రూపాయల టార్గెట్ ధరతో స్టాక్‌పై కొనుగోలు చేయమని రికమండ్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ బ్యాంకు షేరు రూ.56.40 వద్ద ట్రేడవుతోంది.



వెస్ట్‌లైఫ్ డెవలప్‌మెంట్ - బ్రోకరేజ్ హౌస్‌కి వెస్ట్‌లైఫ్ డెవలప్‌మెంట్‌పై రూ. 870 టార్గెట్ ధరతో రికమెండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు రూ.756 వద్ద ట్రేడవుతోంది.



NOCIL - ఈ షేర్ యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ , దీపావళి పిక్స్‌లో ఒకటి. రూ.300 టార్గెట్ ధరతో స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయాలని రికమండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు రూ.259 వద్ద ట్రేడవుతోంది.



పాలిక్యాబ్ ఇండియా - యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ పాలీక్యాబ్ ఇండియా షేర్‌లో రూ. 2860 టార్గెట్ ధరతో కొనుగోలు చేయాలని రికమండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు రూ.2749 వద్ద ట్రేడవుతోంది.



ఇండియన్ హోటల్స్ - బ్రోకరేజ్ హౌస్ హాస్పిటాలిటీ రంగ సంస్థ ఇండియన్ హోటల్స్‌పై కూడా బుల్లిష్‌గా ఉంది , రూ. 375 టార్గెట్ ధరతో షేర్లను కొనుగోలు చేయాలని రికమండ్ చేసింది.

Aptus Value Housing Finance - బ్రోకరేజ్ హౌస్ స్టాక్‌పై రూ. 350 టార్గెట్ ధరతో కొనుగోలు చేయాలని రికమండ్ చేసింది.

Sundaram Finance - బ్రోకరేజ్ హౌస్‌కి సుందరం ఫైనాన్స్‌లో రూ. 2490 టార్గెట్ ధరతో కొనుగోలు చేయాలని రికమండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు రూ.2298 వద్ద ట్రేడవుతోంది.



ITC - సిగరెట్ తయారీదారు ITC , స్టాక్‌లో బ్రోకరేజ్ హౌస్ రూ. 380 టార్గెట్ ధరతో కొనుగోలు చేయమని సూచించింది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు రూ.340 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

అశోక్ లేలాండ్ - ఈ ఆటోమొబైల్ రంగ దిగ్గజం షేర్లను రూ. 175 టార్గెట్ ధరతో కొనుగోలు చేయాలని పెట్టుబడిదారులకు సూచించబడింది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు రూ.149.80 వద్ద ట్రేడవుతోంది.