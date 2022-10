రూపాయి భారీ పతనం, ఒక డాలరుకు రూ. 83కు పతనం, పండగ చేసుకుంటున్న సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలు..ఎందుకో తెలుసా..?

చరిత్రలో తొలిసారిగా రూపాయి విలువ దారుణంగా పడిపోయింది. ఒక డాలరుకు ప్రతిగా రూపాయి విలువ ఏకంగా రూ.83కు స్థాయికి తొలిసారిగా పడిపోయింది. దీంతో దిగుమతుల చేసుకునే కంపెనీలు హాహాకారాలు చేస్తున్నాయి.

డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువ పతనం కొనసాగుతోంది. దీంతో పండుగల సీజన్‌లో ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరిగే అవకాశం పెరిగింది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి మునుపటి 82.36తో పోలిస్తే 82.30 వద్ద ప్రారంభమైన తర్వాత ఆల్ టైమ్ కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. దేశీయ కరెన్సీ బుధవారం అస్థిర ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో గ్రీన్‌బ్యాక్‌తో పోలిస్తే కొత్త ఇంట్రా-డే రికార్డు కనిష్ట స్థాయి 83.02కి పడిపోయింది.

విదేశీ మార్కెట్లలో డాలర్ బలపడటం వంటి కారణాలతో రూపాయి బుధవారం నాడు తొలిసారిగా అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే 83 మార్కు దిగువన 61 పైసలు పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, ఇన్వెస్టర్లలో రిస్క్ లేని సెంటిమెంట్ స్థానిక కరెన్సీపై ప్రభావం చూపాయని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు.

మంగళవారం, క్రితం సెషన్‌లో డాలర్‌తో రూపాయి 10 పైసలు నష్టపోయి 82.40 వద్ద ముగిసింది. ఇంతలో, ఆరు కరెన్సీల సమూహంతో గ్రీన్‌బ్యాక్ బలాన్ని అంచనా వేసే డాలర్ ఇండెక్స్ 0.31 శాతం పెరిగి 112.48కి చేరుకుంది. గ్లోబల్ ఆయిల్ బెంచ్‌మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్‌కు 0.82 శాతం పెరిగి 90.77 డాలర్లకు చేరుకుంది.

దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్‌లో, 30-షేర్ బిఎస్‌ఇ సెన్సెక్స్ 146.59 పాయింట్లు లేదా 0.25 శాతం లాభంతో 59,107.19 వద్ద ముగియగా, విస్తృత ఎన్‌ఎస్‌ఇ నిఫ్టీ 25.30 పాయింట్లు లేదా 0.14 శాతం లాభంతో 17,512.25 వద్ద ముగిసింది. విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (ఎఫ్‌ఐఐలు) మంగళవారం నాడు రూ.153.40 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించడంతో క్యాపిటల్ మార్కెట్‌లలో నికర విక్రయదారులుగా మిగిలిపోయారు.

మరో రూపాయి విలువ పతనం కావడంతో అటు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు నేను పెరుగుతాయనే ఊహాగానాలు జోరందుకున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం రూపాయి విలువ పతనం కావడంతో క్రూడాయిల్ కోసం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో దేశీయ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధర లు పెంచే వీలుందని విశ్లేషణలకు పెరుగుతున్నాయి. అలాగే విదేశాల నుంచి ఇక్కడకు దిగుమతి అయ్యే ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, బల్క్ డ్రగ్స్, ఇతర పారిశ్రామిక యంత్రాల వంటివి ధరలు పెరగనున్నాయి.