OYO Rooms: ఓయో రూమ్స్ బుకింగ్ లో టాప్ 1 సిటీ ఏదో తెలుసా? అది తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఉంది

OYO Rooms: ఓయో రూమ్స్ ఇటీవల ఎంత ఫేమస్ అయ్యాయో అందరికీ తెలుసా కదా? అయితే ఇండియా మొత్తం మీద ఓయో రూమ్స్ ఎక్కువగా బుక్ అయ్యే సిటీ ఏదో తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఆ సిటీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఉంది. అంతేకాకుండా ఓయో రూమ్స్ ఎక్కువగా బుక్ అయ్యే సిటీస్ లో టాప్ 10 లో ఆంధ్రా, తెలంగాణకు చెందిన మరో రెండు సిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి.



OYO అంటే On Your Own. ఈ ఓయో కాన్సెప్ట్ ను 2013లో రితేష్ అగర్వాల్ స్థాపించారు. రితేష్ అగర్వాల్ తన ట్రావెలింగ్ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చుపెట్టిన మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్న హోటల్స్ లభించకపోవడాన్ని గమనించారు. అందువల్ల తక్కువ ధరలో మెరుగైన హోటల్ సేవలు అందించాలనే ఆలోచనతో OYO ను ప్రారంభించారు.