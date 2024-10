ట్రైన్ లో టిక్కెట్ దొరకడమే కష్టం కదా.. అలాంటిది స్లీపర్ క్లాస్ టిక్కెట్ తో ఏసీ కంపార్ట్ మెంట్ లో ప్రయాణం చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? IRCTC కొత్తగా ఈ ఆప్షన్ తీసుకొచ్చింది. దీన్ని ఆటో టిక్కెట్ అప్‌గ్రేడ్ అంటారు. దీన్ని ఉపయోగించుకుంటే మీ ప్రయాణం హ్యాపీగా, హాయిగా సాగుతుంది. ఈ సదుపాయాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి.

IRCTC వెబ్‌సైట్‌లో టిక్కెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు Auto Upgrade అనే ఆప్షన్‌ని ఎన్నుకోమని మెసేజ్ వస్తుంది. ఇందులో yes లేదా no అనే ఆప్షన్‌ని ఎంచుకోవాలి. మీరు కనుక yes ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే స్లీపర్ కోచ్‌లో బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు AC కోచ్‌లో టికెట్ దొరుకుతుంది.

ఆటో అప్‌గ్రేడ్ సౌకర్యాన్ని మీరు పొందినప్పుడు మీకు కనుక బోగీ క్లాస్ మారినప్పటికీ PNRలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని గుర్తుంచుకోండి. అంటే టిక్కెట్ కి సంబంధించిన ఏ సమాచారం తెలుసుకోవడానికి అదే PNRని ఉపయోగించాలి. ఇది కాకుండా అప్‌గ్రేడ్ తర్వాత టికెట్ రద్దు చేస్తే అప్‌గ్రేడ్ అయిన క్లాస్‌కి కాకుండా IRCTC రూల్స్ ప్రకారం పాత ఛార్జీ మాత్రమే తిరిగి ఇస్తారు. అందువల్ల అదనపు ఖర్చు లేకుండా ఏసీ బోగీల్లో ప్రయాణించే అవకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోండి.