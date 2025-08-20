Share market: బిగినర్స్ తక్కువ డబ్బుతో షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి ఎలా పెట్టాలి?
మీరు కూడా షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? కానీ ఎక్కువ డబ్బు పెట్టాలేమో అని భయపడి ఇన్వెస్ట్ చేయరు. ఈ విషయంలో మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఆర్టికల్ లో తక్కువ డబ్బుతో స్టాక్ మార్కెట్లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చో తెలుసుకోండి.
పొదుపు చేయడం నేర్చుకోండి
పొదుపు చేయడం చాలా సులభం. కానీ పని మాత్రం ఎవరూ చేయరు. ఎందులో పెట్టుబడి పెట్టాలో కూడా కొంతమందికి అవగాహన ఉండదు. ఎందులోనైనా పెట్టుబడి పెట్టాలంటే మొదట ప్రతి నెల కొంత డబ్బు ఆదా చేసుకోవాలి. కాబట్టి ముందుగా పొదుపు చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఆ తరువాత పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించండి. .
షేర్ మార్కెట్ బేసిక్స్
షేర్ మార్కెట్ పదం చాలా మంది వినే ఉంటారు. కానీ దానిలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే మాత్రం భయపడతారు. దానికి గురించి అవగాహన లేకపోవడమే ఆ భయానికి కారణం. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. డీమాట్ ఖాతా అంటే ఏమిటి? ట్రేడింగ్ ఖాతా అంటే ఏమిటి? అది ఎలా పనిచేస్తుంది? ట్రేడ్ను ఎలా ఉంచాలి? స్టాప్లాస్ ఆర్డర్, టార్గెట్ ధర అంటే ఏమిటి? ప్రారంభ పెట్టుబడిదారులు ఏమి చేయకూడదు? పెన్నీ స్టాక్స్? మార్జిన్ ట్రేడింగ్ వంటి వివరాలను అర్థం చేసుకోవాలి. బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి ఆన్లైన్ కోర్సులు లేదా ట్రేడింగ్ యాప్లను ఉపయోగించండి.
అత్యాశ వద్దు
షేర్ మార్కెట్ అంటేనే భయపడడం, దాని నుంచి అధికమొత్తంలో లాభాల కోసం అత్యాశ పడడం వంటి భావోద్వేగాలు పెట్టుబడిదారులకు ఉండకూడదు. కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి, భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం నేర్చుకోండి.
దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోండి
షేర్ మార్కెట్ సాయంతో త్వరగా ధనవంతులు కావాలని అత్యాశ పెట్టుకోవద్దు. ప్రారంభ పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవాలి. మీరు రోజులో వ్యాపారం చేయడం నేర్చుకోవాలనుకున్నా లేదా స్టాక్లను ఎక్కువ కాలం ఉంచుకోవాలనుకున్నా, ఎల్లప్పుడూ ప్రొఫెషనల్గా ఆలోచించండి.
స్టాక్స్ పరిశోధన చేయండి
ఎవరో చెప్పిన దాని ఆధారంగా పెట్టుబడులు పెట్టకండి. మీ సొంత ఆలోచనతోనే పెట్టుబడి పెట్టండి. కొంచెం కష్టపడితే సరైన స్టాక్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్ నిపుణుల సలహా తీసుకోండి. ఈరోజే ఏదైనా ఒక స్టాక్ పై ప్రాథమిక పరిశోధన చేసి తక్కువ డబ్బుతో పెట్టుబడి ప్రారంభించండి.
తక్కువ డబ్బుతో పెట్టుబడి
- నెలకు 500-1,000 రూపాయలతో SIP ప్రారంభించండి.
- ఏంజెల్ వన్, గ్రో, జెరోధా, అప్స్టాక్స్ వంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లను ఉపయోగించండి.
- డిజిటల్ పెట్టుబడి తక్కువ రుసుముతో పారదర్శకంగా పనిచేస్తుంది.
పెట్టుబడి ఎందుకు?
- తక్కువ డబ్బుతో కూడా దీర్ఘకాలంలో పెద్ద నిధిని కూడబెట్టుకోవచ్చు.
- ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, అవగాహన పెరుగుతుంది.
- చిన్న అలవాట్లు కాలక్రమేణా పెద్ద మార్పును తెస్తాయి.
నిరాకరణ: ఈ ఆర్టికల్ సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇందులో ఇచ్చిన సమాచారం పెట్టుబడి సలహా కాదు. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి ప్రమాదంతో కూడుకున్నది. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.