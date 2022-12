జనవరి 1, 2023 నుండి మారనున్న రూల్స్ ఇవే..వెంటనే తెలుసుకోండి..చాలా ఇబ్బంది పడే చాన్స్ ఉంది..

కొత్త క్యాలెండర్ సంవత్సరం 2023 ప్రారంభం నాటికి ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించిన కొన్ని మార్పులు , సంస్కరణలు మీరంతా తెలుసుకుంటే మంచిది. లేకపోతే కొత్త సంవత్సరం అనేక ఇబ్బందుల పాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్త సంవత్సరంలో మార్పులు ఇవే, జనవరి 1 నుండి అమలులోకి వచ్చే మార్పులు ఏంటో తెలుసుకుందాం…

బీమా పాలసీలకు కూడా KYC తప్పనిసరి

NPS మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకునే నియమంలో మార్పు

HDFC క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా అద్దె చెల్లింపు,

HDFC క్రెడిట్ కార్డ్ రివార్డ్ పాయింట్లు

అదేవిధంగా ఇన్ఫినియా కార్డ్‌లపై తనిష్క్ వోచర్‌ల కోసం రివార్డ్ పాయింట్‌ల రిడెంప్షన్ కోసం నెలవారీ గరిష్ట పరిమితి 50,000 అవుతుంది. అదేవిధంగా, కిరాణా లావాదేవీల కోసం రివార్డ్ పాయింట్ల రిడెంప్షన్ పరిమితి కూడా సవరించింది. దీని ప్రకారం, Infinia, Diners Black, Regalia, Regalia Gold, Regalia First, Business Regalia, Business Regalia First, Diners Privilege, Diners Premium, Diners ClubMiles , Tat New Infinity cards , 1,000 Reward Pointsపై నెలకు 2,000 రివార్డ్ పాయింట్‌లకు రిడెంప్షన్ పరిమితం చేసింది.