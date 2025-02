Indian Navy: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్, నేవీలో 250 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్

Indian Navy: ఇండియన్ నేవీలో జాబ్ సంపాదించాలన్న నిరుద్యోగుల కల నెరవేరనుంది. షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (SSC) ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యింది. ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి? ఎప్పటి లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఇలాంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు ఎలా?

ఇండియన్ నేవీ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫీసర్ నియామకాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ముందుగా www.joinindiannavy.gov.in అనే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి.

హోమ్ పేజీలో న్యూస్ సెక్షన్‌కి వెళ్లాలి.

ఇప్పుడు "Application Window for Live SSC Entry January 2026 (ST 26) Course from 08 February to 25 February 2025" లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుని, దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.

దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను పూర్తి చేసి సమర్పించాలి. తర్వాత ప్రింట్ తీసుకోవాలి.