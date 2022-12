పోస్టాఫీసులో మంచి వడ్డీతో పాటుగా, అనేక పన్ను ఆదా ప్రయోజనాలను అందించే అనేక పథకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డెఫిసిట్ స్కీమ్‌ ఒకటి. ఈ స్కీంలో అకౌంటును ఎలా తెరవాలి? వడ్డీ ఎంత? పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..

పోస్టాఫీసులో పెట్టుబడి లేదా చిన్న మొత్తాల పొదుపు కోసం అనేక పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సంబంధిత వ్యక్తి వయస్సు ఆదాయం ఆధారంగా పొదుపును సులభతరం చేసే పథకాలు అనేకం ఉన్నాయి. పోస్టాఫీసులో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ లేదా ఎఫ్‌డి అకౌంటు తెరవడం కూడా సాధ్యమే. FD రకాలు కూడా ఉన్నాయి, సమయ లోటు పథకం చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు నిర్దిష్ట వ్యవధి వరకు డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది సేవింగ్స్ అకౌంటుతో పోలిస్తే అధిక వడ్డీ రేటును అందించే సురక్షితమైన సురక్షితమైన పెట్టుబడి పథకం.

పోస్ట్ ఆఫీస్ టర్మ్ డిపాజిట్లు కనిష్టంగా ఒక సంవత్సరం గరిష్టంగా ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ అకౌంటు లో పెట్టుబడిని రూ.200 నుండి ప్రారంభించవచ్చు గరిష్ట పెట్టుబడి పరిమితి లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి మూడు నెలలకోసారి ఈ పథకంపై వడ్డీ రేటును సవరిస్తుంది. ఈ పథకంపై వడ్డీ రేటు సాధారణంగా బ్యాంక్ FD కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.



టర్మ్ డిపాజిట్ ఎలా తెరవాలి?

పెట్టుబడిదారులు ఏదైనా పోస్టాఫీసులో పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ అకౌంటు ను తెరవవచ్చు. ఇండియన్ పోస్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ ద్వారా కూడా తెరవడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ అకౌంటు ను వ్యక్తిగతంగా లేదా ఉమ్మడిగా తెరవవచ్చు. నామినేషన్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది.



వడ్డీ రేటు పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడిపై నెలవారీ, త్రైమాసికం, అర్ధ సంవత్సరం లేదా మెచ్యూరిటీ సమయంలో వడ్డీని పొందవచ్చు. పోస్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్ సమయ లోటు ప్రస్తుతం సగటు వడ్డీ రేటు 5.5% నుండి 6.7% వరకు ఉంది. ఇది బ్యాంక్ FD వడ్డీ రేటు కంటే ఎక్కువ. బ్యాంకుల సగటు FD వడ్డీ రేటు 5.5% నుండి 6%. ఇప్పుడు ఈ పథకంలో బ్యాంకుల FDల వంటి సీనియర్ సిటిజన్లకు అధిక వడ్డీ ఉండదు.



సురక్షితమైన పెట్టుబడి

పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డెఫిసిట్ స్కీమ్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వ మద్దతు ఉంది కాబట్టి ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది. నిర్దిష్ట పరిమితి వరకు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బుపై వడ్డీపై ఎలాంటి పన్ను ఉండదు.



సులభంగా అకౌంటు తెరిచే వీలుంది..

అకౌంటు తెరవడం ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డెఫిసిట్ అకౌంటు తెరవడం ప్రక్రియ కూడా చాలా సులభం. పెట్టుబడిదారులు ఏదైనా పోస్టాఫీసును సందర్శించి అకౌంటు ను తెరవవచ్చు లేదా ఇంట్లో కూర్చొని ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ ద్వారా కూడా అకౌంటు ను తెరవవచ్చు. బ్యాంకు అకౌంటు లేని వారికి ఈ పథకం మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అటువంటి వ్యక్తులు సమీపంలోని పోస్టాఫీసును సందర్శించడం ద్వారా సమయ లోటు అకౌంటు ను సులభంగా తెరవవచ్చు. 10 ఏళ్లు పైబడిన మైనర్లు కూడా ఈ అకౌంటు ను తెరవవచ్చు.