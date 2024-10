మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? సిబిల్ తెలుసుకోవడానికి కొన్ని బ్యాంకులు ఛార్జ్ కూడా వసూలు చేస్తాయి. అయితే మీకు ఫ్రీగా సిబిల్ డాటా తెలుసుకోవాలనుందా? ఇలా మీరు ఎన్ని సార్లయినా చెక్ చేసుకొనే అవకాశాన్ని ఓ యాప్ అందిస్తోంది. ఫ్రీగా డాటా తెలుసుకొనే ప్రాసెస్ తో పాటు ఆ యాప్ ఇస్తున్న మరిన్ని సదుపాయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.



Google Pay ద్వారా CIBIL స్కోర్‌ను తనిఖీ చేయడం ఎలా?

మొదట Google Pay యాప్‌ను తెరవండి.

హోమ్‌పేజీలో Manage Your Money ఆప్షన్స్ దగ్గరకు వెళ్లండి

Check Your CIBIL score for Free ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి.

మొదటిసారి మీరు సిబిల్ స్కోర్‌ని చెక్ చేస్తున్నట్లయితే కొన్ని వివరాలను నమోదు చేయాలి.

మీ PAN కార్డ్ ఆధారంగా పేరు, మీ ఆర్థిక ఖాతాలకు లింక్ చేయబడిన ఫోన్ నంబర్, ఇమెయిల్ ID, PAN కార్డ్ నంబర్‌ను నమోదు చేయండి.

తర్వాత Google Pay మీ CIBIL స్కోర్, క్రెడిట్ నివేదికను స్క్రీన్‌పై చూపిస్తుంది.

దాని కింద మీకు సూచనలు కూడా చేస్తుంది. ఏ విషయంలో మీ సిబిల్ తక్కువగా ఉంది. ఎలా దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి వంటి విషయాలపై సూచనలు కూడా చేస్తుంది.