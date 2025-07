Image Credit : @Vittadhara | X

VX2 స్కూటర్‌ను రెండు వేరియంట్‌లుగా అందిస్తున్నారు. అవి VX2 Go, VX2 Plus. ఈ స్కూటర్ BaaS మోడల్‌లో VX2 Go వేరియంట్‌ ధర రూ.59,490 కాగా, VX2 Plus వేరియంట్‌ ధర రూ.64,990. అయితే బ్యాటరీతో కలిపి కొనాలనుకునే వారు VX2 Go ని రూ.99,490కి, VX2 Plus ను రూ.1,09,990కి కొనుగోలు చేయవచ్చు.