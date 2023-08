ఈ వ్యాపారవేత్త ఒక రోజు సంపాదన ఎంతో తెలుసా.. వింటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.. అక్షరాలా..?

భారతదేశంలో రెండవ అత్యంత సంపన్న వ్యాపారవేత్త, గుజరాత్‌లోని అత్యంత ధనవంతుడైన ఈ వ్యాపారవేత్త 1 రోజులో రూ. 8700 కోట్లు సంపాదించాడు. అతని కంపెనీ విలువ రూ.4,34,600 కోట్లు. ఇటీవల, ఒక అమెరికన్ సంస్థ తన కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్‌ను తారుమారు చేసిందని ఆరోపించింది. అయితే ఈ ఆరోపణను సుప్రీంకోర్టు నమ్మలేదు. ఆ తర్వాత కంపెనీ షేర్ విలువ పడిపోయింది. ఆ ఆరోపణ అబద్ధమని తెలిసాక కంపెనీ తిరిగి పుంజుకుంది.

అమెరికాకు చెందిన 'హిండెన్‌బర్గ్' అదానీ గ్రూప్‌పై వచ్చిన ఆరోపణలు ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత, గౌతమ్ అదానీ కుటుంబంకి అదానీ పవర్‌లో 8.1 శాతం వాటా ఉన్నట్లు నివేదించబడింది. ఈ షేర్ విలువ రూ.8700 కోట్లు. ఉంది హిండెన్‌బర్గ్ నివేదిక తర్వాత అదానీ గ్రూప్ షేర్ల విలువ భారీగా క్షీణించి తర్వాత కోలుకుంది.



ఇప్పటివరకు రాజీవ్ జైన్ కంపెనీ అదానీ గ్రూప్‌లో రూ.35000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. అదానీ గ్రూప్ ఈ షేర్లను ద్వితీయ లావాదేవీల ద్వారా విక్రయించింది. జైన్ సంస్థకి ఇప్పుడు అదానీ గ్రూప్‌లోని ఐదు సంస్థలలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. అవి అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్, అదానీ గ్రీన్, అదానీ ట్రాన్స్‌మిషన్, అదానీ పోర్ట్స్ ఇంకా అంబుజా సిమెంట్స్.



అయితే రాజీవ్ జైన్ కంపెనీని అదానీ కుటుంబం కొనుగోలు చేయలేదు. అతని సగం షేర్లను జీక్యూజీ రూ.4240 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. వారు సెకండరీ మార్కెట్ నుండి మిగిలిన 4.2 శాతాన్ని కొనుగోలు చేసినట్లు నివేదించబడింది. హిండెన్‌బర్గ్ రీసెర్చ్ నివేదికకు ముందు అదానీ గ్రూప్ మార్కెట్ విలువ రూ.19.2 లక్షల కోట్లు. కానీ రిపోర్టు తర్వాత అందులో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది.



మార్చి 2న రూ.7.9 లక్షల కోట్లకు క్షీణించింది. కానీ GQG పార్టనర్స్ పెట్టుబడి తర్వాత, అది ఊపందుకుంది ఇంకా జూన్ 28 నాటికి 10.3 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంది. గౌతమ్ అదానీకి చెందిన నాలుగు కంపెనీలైన అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్, అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ, అదానీ పోర్ట్స్ అండ్ సెజ్, అదానీ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లలో జైన్ ఈ ఏడాది మార్చి 2న రూ.15,446 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు. మే 22న కంపెనీ షేరు విలువ రూ.23,129 కోట్లుగా ఉంది, ఇది ఫ్లాగ్‌షిప్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌పై 50 శాతం పెరిగింది.

అతను షేర్లను కొనుగోలు చేసినప్పుడు, అదానీ గ్రూప్ అమెరికన్ షార్ట్ సెల్లర్ హిండెన్‌బర్గ్ చేసిన ఆరోపణలపై పోరాడుతోంది. అదానీ గ్రూప్‌పై స్టాక్ మానిప్యులేషన్ ఇంకా ఆర్థిక దుర్వినియోగం జరిగిందని US సంస్థ ఆరోపించింది. ఈ నివేదికను అదానీ గ్రూప్ తోసిపుచ్చింది. అయితే, అప్పటికే అదానీ గ్రూప్ షేర్ విలువ, గౌతమ్ అదానీ నికర విలువ పడిపోయింది. ఆరోపణలపై సుప్రీంకోర్టు నియమించిన ప్యానెల్ అదానీ గ్రూప్‌కు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది ఇంకా ఖచ్చితమైన ఆధారాలు లభించలేదని ప్రకటించింది.



గౌతమ్ అదానీ భారతదేశంలో రెండవ అత్యంత సంపన్నుడు ఇంకా గుజరాత్‌లోని అత్యంత ధనవంతుడు. అతను 32 బిలియన్‌ డాలర్ల ఆదాయం కలిగిన అదానీ గ్రూప్‌ కి ఛైర్మన్‌గా ఉన్నారు. ఈ కంపెనీ 1988లో కమోడిటీ ట్రేడింగ్ సంస్థగా ఏర్పడింది. ఆయన నికర విలువ రూ.4,34,600 కోట్లు. గౌతమ్ అదానీ జూన్ 24, 1962న గుజరాత్‌లో జన్మించారు. అతని తండ్రి వస్త్ర వ్యాపారి. అతనికి 7 మంది తోబుట్టువులు ఉన్నారు. అతను కాలేజీ డిగ్రీ పూర్తి చేయలేదు.

బిలియనీర్ గౌతమ్ అదానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకుడు ధీరూభాయ్ అంబానీని రోల్ మోడల్‌గా భావిస్తాడు ఇంకా అతని కుమారుడు ముఖేష్ అంబానీకి స్నేహితుడు, ఇది భారతదేశంలోని రెండు సంపన్న కుటుంబాల మధ్య అరుదైన అనుబంధాన్ని చూపిస్తుంది.