Gold Price: త్వరలోనే బంగారం తులం రూ.75 వేలకు వెళ్లే చాన్స్,..పసిడి ప్రేమికులకు షాక్..కారణాలు ఇవే...

Gold Price: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు వరుసగా పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే బంగారం రెండేళ్ల క్రితం నాటి ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి అయిన 56 వేల వైపు కదులుతోంది. బుధవారం బంగారం ధర మరింత పెరిగింది. మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో, జూన్ 15న 0925 గంటల వద్ద 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఫ్యూచర్ 0.15 శాతం పెరిగి రూ. 50,272కి చేరుకుంది. బుధవారం వెండి ధర కూడా పెరిగింది.

బెంచ్‌మార్క్ US 10-సంవత్సరాల ట్రెజరీ ఈల్డ్‌లు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. జూన్ 15న జరగనున్న ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ సమావేశానికి ముందు US డాలర్ ఇండెక్స్ కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. రాబోయే మాంద్యం భయాల మధ్య, US సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను ముందుగా పేర్కొన్న 50 బేసిస్ పాయింట్లకు బదులుగా 75 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.