ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టారో మర్చిపోయారా? ఎలాంటి యాప్ అవసరం లేకుండా ఈ టిప్ తో కనిపెట్టొచ్చు

మీరు ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టి ఇంట్లోనే ఎక్కడ పెట్టారో మర్చిపోయారా? ఈ చిన్న ట్రిక్ తో మీ ఫోన్ ఎక్కడ ఉన్నా ఇట్టే కనిపెట్టొచ్చు. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి యాప్ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం రండి.



మీ ఫోన్ సైలెంట్ లో గాని, వైబ్రేషన్ లో గాని పెట్టి ఇంట్లోనే ఎక్కడో మర్చిపోయారనుకోండి.

వేరే వాళ్ల ఫోన్ తీసుకొని గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి.

సెర్చ్ లో Find my device అని టైప్ చేయండి.

మొదట్లోనే Android Find My Device అని లింక్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.

తర్వాత Sign in ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి.