Campbell Wilson Appointed As Air India New MD and CEO : క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ ఇప్పుడు టాటా సన్స్ ఎయిర్‌లైన్ కంపెనీ ఎయిర్ ఇండియాకు అధిపతిగా ఎంపికయ్యారు. టాటా సన్స్ గురువారం క్యాంప్‌వెల్ విల్సన్‌ను ఎయిర్ ఇండియా కొత్త CEO మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా నియమించింది. టాటా సన్స్ ఎయిర్ ఇండియా కమాండ్‌ని 50 ఏళ్ల క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్‌కు అప్పగించింది. గతంలో సింగపూర్ కు చెందిన స్కూట్ ఎయిర్ లైనస్ సీఈవోగా పనిచేసిన అనుభవం క్యాంప్ బెల్ సొంతం.

కెరీర్ 1996లో ప్రారంభం

కాంప్‌బెల్ విల్సన్ 1996లో సింగపూర్ ఎయిర్‌లైన్స్‌తో తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించాడు. అప్పుడు అతను న్యూజిలాండ్‌లో మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ. తరువాత కంపెనీ అతన్ని కెనడా, హాంకాంగ్ మరియు జపాన్‌లకు పని చేయడానికి పంపింది. ఆ తర్వాత 2011లో సింగపూర్‌కు తిరిగి వచ్చి స్కూట్‌ ప్రారంభం నుంచి 2016 వరకు కంపెనీ సీఈవోగా ఉన్నారు. స్కూట్ సింగపూర్ ఎయిర్‌లైన్స్ కు చెందిన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎయిర్ లైన్స్ సంస్థ.

ఎయిర్ ఇండియా కొత్త మహారాజాగా క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ నియామకం..

దీని తరువాత, అతను సింగపూర్ ఎయిర్‌లైన్స్‌లో సేల్స్, మార్కెటింగ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేశాడు. అక్కడ అతను ప్రైసింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇ-కామర్స్, మర్చండైజింగ్, బ్రాండ్ & మార్కెటింగ్, గ్లోబల్ సేల్స్‌ను నిర్వహించాడు. ఏప్రిల్ 2020లో కంపెనీ అతనికి మరోసారి స్కూట్ ఎయిర్‌లైన్స్ సీఈఓగా బాధ్యతలు అప్పగించింది.

కాంప్‌బెల్ విల్సన్ అనుభవం ఇదే.. క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ న్యూజిలాండ్‌లోని కాంటర్‌బరీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి పాఠశాల విద్యను అభ్యసించారు. బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో మాస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ డిగ్రీని పొందారు.



ఈ సందర్భంగా క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ మాట్లాడుతూ టాటా గ్రూప్‌లో భాగమై ఎయిర్ ఇండియా వంటి బ్రాండ్‌కు నాయకత్వం వహించడం విశేషం. ఎయిర్ ఇండియా ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ విమానయాన సంస్థగా అవతరించే దిశగా పయనిస్తోంది. కంపెనీ తన వినియోగదారులకు ప్రపంచ స్థాయి ఉత్పత్తులు, సేవలను అందించడంతో పాటు, ఇది మీకు భారతీయ ఆతిథ్య అనుభవాన్ని కూడా అందిస్తుందని తెలిపారు.

