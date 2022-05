Multibagger Stock:రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడిని రూ.12 లక్షలు చేసిన బంపర్ స్టాక్ ఇదే...మీరు ఓ లుక్కేయండి..

Faze Three Ltd Share Price: స్టాక్ మార్కెట్లో మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్ అందించే స్టాక్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా, అయితే ప్రముఖ ఏస్ ఇన్వెస్టర్ ఆశిష్ కచోలియా పోర్ట్ ఫోలియోలోని Faze Three Ltd Share గత రెండేళ్లలో 1100 శాతం రిటర్న్ అందించింది.

Faze Three Ltd Share Price: స్టాక్ మార్కెట్‌లో వెటరన్ ఇన్వెస్టర్లలో ఒకరైన ఆశిష్ కచోలియాను మార్కెట్‌లో 'బిగ్ వేల్' అని ముద్దుగా పిలుస్తారు. చాలా మంది లాభాల కోసం అతని పోర్ట్‌ఫోలియోను అనుసరిస్తారు. అతను కొనుగోలు చేసిన చాలా షేర్లు మల్టీబ్యాగర్లుగా నిలుస్తుంటాయని నమ్మకం. తాజాగా Faze Three Ltd Share దాదాపు 2 సంవత్సరాలలో 1100 శాతం కంటే ఎక్కువ రాబడిని ఇచ్చింది.

ఫేజ్ త్రీ షేర్ (Faze Three Ltd Share) గత 2 సంవత్సరాల్లో రూ.27 నుంచి రూ.344.25కి పెరిగింది. మల్టీబ్యాగర్ రాబడులను అందించిన ఆశిష్ కచోలియా పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఇది మొదటి స్టాక్ కాదు. అతను తీసుకున్న మరిన్ని షేర్లు మల్టీబ్యాగర్లుగా నిరూపించబడ్డాయి. కానీ ఈ రోజు మనం మాట్లాడబోతున్నాము మరియు మూడవ దశ వాటా గురించి మాత్రమే.

Faze Three Ltd Share ధర చరిత్ర

Tradingview పోర్టల్ లో అందుబాటులో ఉన్న దాని ధర చార్ట్ ప్రకారం, Ashish Kacholio పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ఈ స్టాక్ దాదాపు 5 నెలల పాటు రేంజ్ బౌండ్ అయ్యింది. ఇది 17 జనవరి 2022న గరిష్టంగా రూ.413ని సెట్ చేయగా, అంతకుముందు సంవత్సరం చివరి రోజు 31 డిసెంబర్ 2021న 285.35 వద్ద ముగిసింది. 2022లోనే ఈ స్టాక్ 45 శాతం రాబడిని అందించింది. ఈరోజు, మే 6వ తేదీ శుక్రవారం గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ స్టాక్ 4.99 శాతం పెరిగి రూ. 344.25కి చేరుకొని అప్పర్ సర్క్యూట్ వద్ద లాక్ అయ్యింది. అయితే సరిగ్గా ఇదే రోజు నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ రెండూ దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి.

1 లక్ష పెట్టుబడి 13 లక్షలు అయ్యింది.

సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం క్రితం 6 మే 2021న చూస్తే, ఈ స్టాక్ రూ.91.40 వద్ద ముగిసింది. రెండేళ్ల కిందట మే 6న రూ.26.70కి క్లోజ్ అయింది. అంటే ఇది 2 సంవత్సరాలలో దాదాపు 1190 శాతం మల్టీబ్యాగర్ రాబడిని అందించింది. అయితే ఇది గత ఏడాదిలోపు 277 శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. రెండేళ్ల క్రితం ఈ స్టాక్‌లో ఎవరైనా రూ.లక్ష ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే.. అప్పటికి అతని పెట్టుబడి రూ.12,90,000 (12 లక్షల 90 వేలు) అయ్యేది.

Faze Three Ltd Shareలో ఆశిష్ కచోలియా షేర్ హోల్డింగ్