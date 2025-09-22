అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్: గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లపై కళ్లు చెదిరే డీల్స్
Amazon Great Indian Festival Laptop Deals: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ ప్రైమ్ సభ్యులకు లైవ్ డీల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ సేల్ లో గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లపై 20% నుండి 50% వరకు తగ్గింపులు కళ్లు చెదిరే డీల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రైమ్ మెంబర్స్ కు అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ స్టార్ట్
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ఇప్పుడు అధికారికంగా ప్రైమ్ సభ్యులకు లైవ్ అయింది. సాధారణ వినియోగదారులకన్నా ముందుగా భారీ ఆఫర్లను పొందే అవకాశం వారికి లభిస్తోంది. గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లపై ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ప్రత్యేక ప్రైమ్ డీల్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గేమింగ్ ల్యాప్ టాప్స్ పై కళ్లు చేదిరే డీల్స్ వుండగా, వాటాలో టాప్ ఆఫర్లు వివరాలు మీకోసం.
అమెజాన్ లో గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లపై భారీ ఆఫర్లు
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో గేమర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన పలు ల్యాప్ టాప్ మోడల్స్పై భారీ తగ్గింపులు ప్రకటించారు.
1. HP Victus (AMD Ryzen 9-8945HS, RTX 4060 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD, 144Hz)
ఏఎండీ రైజన్ ప్రాసెసర్ చిప్ సెట్ కలిగిన ఈ ల్యాప్ టాప్ అసలు ధర: ₹1.24 లక్షలు
అయితే, ఈ సేల్ ధర: ₹1.09 లక్షలు
తగ్గింపు: 20%
2. Acer Nitro Lite 16 (Intel Core i7 13620H, RTX 4050 6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, 165Hz)
ఇంటెల్ కోర్ ఐ7 ప్రాసెసర్ చిప్ సెట్ కలిగిన ఈ ల్యాప్ టాప్ అసలు ధర: ₹1.14 లక్షలు
సేల్ ధర: ₹85,999
తగ్గింపు: 24%
గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లపై తగ్గింపు ధరలు
3. ASUS Vivobook 16X (Intel Core i7-13620H, RTX 3050 4GB, 16GB RAM, 512GB SSD, 144Hz)
అసలు ధర: ₹1.03 లక్షలు
సేల్ ధర: ₹67,990
తగ్గింపు: 34%
4. Lenovo LOQ (AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4050 6GB, 24GB RAM, 512GB SSD, 15.6”)
అసలు ధర: ₹1.11 లక్షలు
సేల్ ధర: ₹82,190
తగ్గింపు: 26%
5. ASUS Gaming V16 (2025) 14th Gen Intel Core 7 240H, RTX 4050 6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, 144Hz)
అసలు ధర: ₹1.14 లక్షలు
సేల్ ధర: ₹92,899
తగ్గింపు: 25%
బడ్జెట్ నుండి ప్రీమియం ల్యాప్ టాప్ ల వరకు బిగ్ ఆఫర్లు
ఈ సేల్లో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మోడల్స్తో పాటు హై-ఎండ్ ప్రీమియం గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని..
• Acer SmartChoice ALG (Intel i5-13420H, RTX 3050 6GB) – ₹53,990 (26% తగ్గింపు ధర)
• Acer NITRO V 15 (AMD Ryzen 7-7735HS, RTX 4050 6GB) – ₹74,990 (26% తగ్గింపు ధర)
• MSI Katana 15 (14th Gen Intel i7-14650HX, RTX 5050 8GB, QHD 165Hz) – ₹1,04,990 (19% తగ్గింపు ధర)
• ASUS ROG Strix G16 (AMD Ryzen 9 8940HX, RTX 5050 8GB, 165Hz, 1TB SSD) – ₹1,44,990 (10% తగ్గింపు ధర)
• HP Victus (13th Gen Intel i7, RTX 5060 8GB, 24GB RAM, 1TB SSD) – ₹1,12,990 (17% తగ్గింపు ధర)
అత్యంత ప్రీమియం ల్యాప్ టాప్ మోడల్స్ పై కూడా తగ్గింపు ధరలు
గేమింగ్ ల్యాప్ టాప్ ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో Alienware Area-51 16 ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంది.
• Intel Core Ultra 9 275HX ప్రాసెసర్, RTX 5090 GPU, 64GB DDR5 RAM, 2TB SSD, 240Hz WQXGA డిస్ప్లే వంటి అత్యున్నత స్పెక్స్తో వస్తోంది.
• అసలు ధర ₹6,07,700 కాగా, ప్రస్తుతం ₹4,84,990కి లభిస్తోంది.
• తగ్గింపు: 20%
ఇక Acer Predator Helios Neo 16S AI (RTX 5070 GPU, 240Hz OLED), ASUS ROG Strix G16 RTX 5070 Ti మోడల్ కూడా గేమర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
గేమర్స్ కు గొప్ప ల్యాప్ టాప్ డీల్స్
అమెజాన్ ఈ సేల్ లో మొత్తంగా గేమింగ్ ల్యాప్ టాప్ లపై 20% నుండి 34%, కొన్నింటిపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సేల్ సీజన్ అని చెప్పాలి. ప్రైమ్ మెంబర్స్ ముందుగానే యాక్సెస్ వచ్చింది. సోమవారం మిడ్ నైట్ తర్వాత అందరికీ అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియాన్ ఫెస్టివల్ సేల్ డీల్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయి.