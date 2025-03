Read Full Gallery

Cyber Fraud: ఈ కాలంలో సైబర్ నేరాలు ఎంతలా పెరిగాయంటే.. మనకు తెలియకుండా మన అకౌంట్లు ఖాళీ చేసేస్తున్నారు. ఫోన్లు హ్యాక్ చేస్తున్నారు. ఓటీపీలు అవసరం లేకుండానే బ్యాంకు అకౌంట్స్ హ్యాక్ చేస్తున్నారు. మీ ప్రైవేట్ డేటా, బ్యాంకు అకౌంట్స్ సేఫ్ గా ఉండాలంటే అర్జెంట్ గా ఈ 4 సెట్టింగులు మార్చుకోండి.



మీ ఫోన్ లో Settings ఓపెన్ చేయండి. అందులో Security ఆప్షన్ లోకి వెళ్లండి. require password to power off ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి Enable చేయండి.

దొంగతనం జరిగిన మీ ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ అయినా ట్రాక్ చేయొచ్చు

ఇది చాలా మంది దొంగలకు కూడా తెలియని టెక్నిక్. సాధారణంగా ఫోన్ దొంగతనం చేసిన వెంటనే దొంగలు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తారు. దీంతో కాల్స్ రావు, నెట్వర్క్ ను కూడా ట్రాక్ చేయలేరని అనుకుంటారు. కాని ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ అయినా మీ ఫోన్ ఎక్కడుందో కనిపెట్టాలంటే ఈ సెట్టింగ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి.

మీ ఫోన్ లో Settings ఓపెన్ చేయండి.

అందులో Google ఆప్షన్ లోకి వెళ్లండి.

Find My Deviceపై క్లిక్ చేసి With network in high traffic areas only అనే సెట్టింగ్ ను ఆన్ చేయండి. దీంతో మీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయినా ట్రాక్ చేయొచ్చు.