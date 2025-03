Storage Tips: జీమెయిల్‌ స్టోరేజ్ నిండిపోయిందా? ఇలా చేస్తే అవసరం లేని మెయిల్స్ ఒకేసారి డిలీట్ అయిపోతాయి

Read Full Gallery

Storage Tips: ఈ కాలంలో ఎంప్లాయిస్ అందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్ ఇది. జీమెయిల్ స్టోరేజ్ నిండిపోయి మెయిల్స్ రాక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అనవసర మెయిల్స్ తో స్టోరేజ్ అంతా నిండిపోతుంది. అలాంటి వాటిని అన్నీ ఒకేసారి ఎలా డిలీట్ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. స్టోరేజ్ పెంచుకోండి.

జిమెయిల్ టిప్స్

జీమెయిల్ స్టోరేజ్ నిండిపోతే మెయిల్స్ డిలీట్ చేయడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి.

1. లాగిన్ అయి Gmail ఓపెన్ చేయండి.

2. inboxలోకి వెళ్లండి.

ప్రైమరీ/సోషల్/ప్రోమోషన్స్ ట్యాబ్‌లోకి వెళ్లండి.

పేజీ పైభాగంలో "Select All" (✓) బాక్స్ పై క్లిక్ చేయండి.

"Select all conversations in this folder" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తే దాన్ని క్లిక్ చేయండి.

3. పై భాగంలో Trash/Delete ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.

4. Trash ఫోల్డర్ లోకి వెళ్లి Empty Trash Now క్లిక్ చేయండి.