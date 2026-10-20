Diwali Bike Offers: లక్ష రూపాయలలోపు 80 కి.మీ మైలేజ్ ఇచ్చే సూపర్ బైక్స్ ఇవే!
Diwali Bike Offers: ఈ దీపావళికి కొత్త బైక్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే లక్ష రూపాయల బడ్జెట్లో అదిరిపోయే మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ బైక్స్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఇవన్నీ అదిరిపోయే బైకులే.
టీవీఎస్ స్పోర్ట్ (TVS Sport)
తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్స్ లిస్ట్లో ఇది ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. ఈ బైక్ బరువు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే సిటీ రోడ్లపై చాలా ఈజీగా నడపొచ్చు.
మైలేజ్ - ఇది లీటర్ పెట్రోల్కు గరిష్టంగా 80 కి.మీ సర్టిఫైడ్ మైలేజ్ ఇస్తుంది. సాధారణ రోడ్లపై 70 కి.మీ వరకు మైలేజ్ వస్తుంది.
ధర - దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.59,100 నుంచి రూ.59,950 వరకు ఉంది.
ఫీచర్లు - ఇందులో 109.7 సీసీ ఇంజిన్, 10 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్నాయి. దీని బరువు 112 కిలోలు.
బజాజ్ ప్లాటినా 100
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు, రోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి ఇది చాలా పాపులర్ బైక్. ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణించినా నడుం నొప్పి రాకుండా ఉండేలా దీని సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ను చాలా స్మూత్గా డిజైన్ చేశారు.
మైలేజ్ - ఇది లీటర్ పెట్రోల్కు 75 కి.మీ వరకు సర్టిఫైడ్ మైలేజ్ ఇస్తుంది.
ధర - దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.70,511.
ఫీచర్లు - ఇందులో 99.59 సీసీ ఇంజిన్, 11 లీటర్ల పెద్ద పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్నాయి. దీని బరువు 117 కిలోలు.
బజాజ్ సీటీ 110
గుంతల రోడ్లపై నడపడానికి, పల్లెటూళ్లలో ఎక్కువ బరువులు మోయడానికి తగ్గట్టుగా ఈ బైక్ను చాలా స్ట్రాంగ్గా డిజైన్ చేశారు.
మైలేజ్ - ఇది లీటర్ పెట్రోల్కు 70 కి.మీ వరకు సర్టిఫైడ్ మైలేజ్ ఇస్తుంది. రోజువారీ వాడకంలో 60 నుంచి 70 కి.మీ వరకు మైలేజ్ వస్తుంది.
ధర - దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.74,930.
ఫీచర్లు - ఇందులో 115.45 సీసీ పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, 11 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్నాయి. దీని బరువు 124 కిలోలు.
టీవీఎస్ స్టార్ సిటీ ప్లస్
బడ్జెట్ ధరలో కాస్త స్టైలిష్ లుక్, ప్రీమియం ఫీచర్లు, సేఫ్టీ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో ముందు వైపు డిస్క్ బ్రేక్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
మైలేజ్ - ఇది లీటర్ పెట్రోల్కు సుమారు 70 కి.మీ వరకు మంచి మైలేజ్ ఇస్తుంది.
ధర - దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.72,500 నుంచి రూ.75,200 వరకు ఉంటుంది.
ఫీచర్లు - ఇందులో 109.7 సీసీ ఇంజిన్, 10 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్నాయి. దీని బరువు 115 కిలోలు.