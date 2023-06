ఈరోజు రాశిఫలాలు: ఓ రాశివారికి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు,మోసపోతారు..జాగ్రత్త

ఈ రోజు రాశిఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఓ రాశివారికి ఈ రోజు వ్యవహారము నందు అధిక కోపం, ఆటంకములు. (అనుకూలమైన రోజు కాదు ప్రతి విషయము నందు జాగ్రత్త అవసరము)

05 జూన్ 2023 సోమ వారం మీ రాశి ఫలాలు జోశ్యుల విజయ రామకృష్ణ - ప్రముఖ జ్యోతిష, జాతక, వాస్తు సిద్దాంతి, స్మార్త పండితులు - గాయిత్రి మాత ఉపాసకులు.(తిరుమల తిరుపతి దేవస్దాన పూర్వ విధ్యార్ది) 'శ్రీ మాతా' వాస్తు... జ్యోతిష్యం.



రాశి చక్రంలోని పన్నెండు రాశులు వారికి ఈరోజు ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరికీ శుభం జరుగుతుంది.. వారి అదృష్ట నక్షత్రాలు ఏమి చెబుతున్నాయి. ఎవరికి కలిసి వస్తుంది...ఎవరికి ఇబ్బందులు ఉంటాయి ...ఈ రోజు రాశి ఫలాలు లో తెలుసుకుందాం. పంచాంగం:



తేది : 5 జాన్ 2023

సంవత్సరం : శోభకృత్

ఆయనం. ఉత్తరాయణం

మాసం . జ్యేష్ట మాసము

ఋతువు : గ్రీష్మ ఋతువు

పక్షం :- కృష్ణపక్షం

వారము: సోమవారం

తిథి :- పాడ్యమి ఉ॥7.37 ని.వరకు

నక్షత్రం:- మూల తె.3.24 ని.వరకు

యోగం:- సాధ్యము ఉ॥10.27 ని.వరకు

కరణం:- కౌలవ ఉ॥7.37 తైతుల సాయంత్రం 6.41 ని.వరకు

అమృత ఘడియలు:- రాత్రి 9.12 ని.ల 10.48 ని.వరకు

దుర్ముహూర్తం:మ.12:23 ని.ల మ.01:15 ని. వరకు తిరిగి మ.02:59 ని.ల మ.03:51 ని. వరకు

వర్జ్యం:- ప॥12.06 ని.ల 1.37 ని.వరకు తదుపరి రాత్రి 1.52 ని.ల 3.24 ని.వరకు

రాహుకాలం: ఉదయం 07:30ని నుండి.09:00ని వరకు

యమగండం:ఉ.10:30ని. నుండి మ.12:00ని. వరకు

సూర్యోదయం : 5.28 ని॥లకు

సూర్యాస్తమయం: 6.27 ని॥లకు ఈరోజు దినఫలం తారాబలం. వీటిలో (జన్మతార విపత్తార ప్రత్యక్తార నైధనతార) దోషప్రదమైన తారలు.మీ నక్షత్రానికి ఉన్న తారాబలం ఫలితము చూసుకొని వ్యవహరించండి. శుభ ఫలితాలు పొందండి.

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు



మేషం (అశ్విని 1,2,3,4 భరణి 1,2,3,4 కృత్తిక 1):

నామ నక్షత్రములు:-(చూ-చే-చో-లా-లీ-లూ-లే-లో-ఆ) దిన ఫలం:-అనవసరమైన ప్రయాణాలు చేయవలసి వస్తుంది. మానసంగా భయాందోళనతోనుండను. ఉద్యోగము నందు అధికారులతోటి ఆ కారణంగా విరోధాలు ఏర్పడగలవు. ఆరోగ్య విషయాలలో జాగ్రత్త అవసరము. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తి గాక ఇబ్బందులకు గురి అవుతారు. సమాజము నందు గౌరవ మర్యాదలు తగ్గును. భాగస్తుల మూలకంగా కష్టనష్టాలు ఏర్పడగలవు. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం ఆదిత్యాయ నమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి.

ఈరోజు తారా బలము:-

అశ్విని నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (జన్మతార):- పనులయందు ఆటంకములు ఏర్పడగలవు. అధికారులతోటి సమస్యలు. శారీరక శ్రమ పెరుగును. (ఈరోజు సామాన్యంగా నుండును) భరణి నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (పరమైత్రతార):- వ్యవహారము నందు అధిక కోపం మరియు ఆటంకములు. (అనుకూలమైన రోజు కాదు ప్రతి విషయము నందు జాగ్రత్త అవసరము) కృత్తిక నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (మిత్రతార):- మానసిక శారీరక బలహీనంగా ఉండును. (ఈరోజు అనుకూలం కాదు ప్రతి చిన్న విషయం నందు జాగ్రత్త వహించడం మంచిది)

వృషభం (కృత్తిక 2 3 4, రోహిణి 1 2 3 4, మృగశిర 1 2):

నామ నక్షత్రములు:-(ఈ-ఊ-ఏ-ఓ-వా-వీ-వూ-వే-వో) దిన ఫలం:-కుటుంబమునందు చికాకులు గా ఉండును. ఆరోగ్య విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకొనవలెను. పనులయందు శ్రమ అధికముగా ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాలు ఇబ్బందికరంగా ఉండును. గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి. వృత్తి వ్యాపారములు సామాన్యంగా ఉండును. వాహన ప్రయాణాలయందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..శారీరకంగా మానసికంగా బలహీనముగా నుండును. ఈ రాశి వారు ఈరోజు ఓం నమశ్శివాయ అను జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి.

ఈరోజు తారాబలం

కృత్తిక నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (మిత్రతార):- తలపెట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.వ్యాపారములో ధన లాభం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదం) రోహిణి నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (నైదనతార):- పనుల యందు ఆటంకములు. బలహీనంగా ఉండుట. (వాహన ప్రయాణాల యందు మరియచేయు పనిముట్ల యందు జాగ్రత్త అవసరము) మృగశిర నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (సాధన తార):- కుటుంబ సౌఖ్యం లభించును. పనులు సకాలంలో పూర్తి అగును. (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదము)



మిథునం (మృగశిర 3 4, ఆరుద్ర 1 2 3 4, పునర్వసు 1 2 3):

నామ నక్షత్రములు:-(కా-కి-క-కూ-ఖం-జ్ఞ-చ్ఛ-కే-కో-హ-హి) దిన ఫలం:-ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో నడుస్తాయి . ఉద్యోగం అనుకూలంగా ఉండును. శుభవార్తలు వింటారు.పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండును. సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగును. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం శంభవే నమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి.

ఈరోజుతారాబలం:-

మృగశిర నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (సాధన తార):- కుటుంబ సౌఖ్యం లభించును. పనులు సకాలంలో పూర్తి అగును. (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదము) ఆరుద్ర నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (ప్రత్యక్తార):- పనుల యందు ఆటంకములు. బలహీనంగా ఉండుట. (వాహన ప్రయాణాల యందు మరియచేయు పనిముట్ల యందు జాగ్రత్త అవసరము) పునర్వసు నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (క్షేమతార): వృత్తి వ్యాపారములు లాభసాటిగా ఉండును. రాజ గౌరవం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు ఈరోజు శుభప్రదము)

కర్కాటకం (పునర్వసు 4, పుష్యమి 1 2 3 4, ఆశ్లేష 1 2 3 4):

నామ నక్షత్రములు:-(హి-హు-హే-హో-డా-డీ-డూ-డే-డో) దిన ఫలం:-వృత్తి వ్యాపారమునందు ధన నష్టము. ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. విలువైన వస్తువుల యందు జాగ్రత్త అవసరము. అనవసరమైన ప్రయాణాలు చేయవలసి వస్తుంది. సమాజము నందు అవమానాలు కలగవచ్చు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. రుణము చేయవలసి వస్తుంది. మనసు చెడు పనుల యందు ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ప్రయత్నించిన ప్రతి పనిలో అడ్డంగులు ఏర్పడగలవు. ఇతరుల నిందలకు పాత్రులు అవుతారు. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం దుర్గా యై నమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి

ఈరోజు తారాబలం.:-

పునర్వసు నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (క్షేమతార): వృత్తి వ్యాపారములు లాభసాటిగా ఉండును. రాజ గౌరవం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు ఈరోజు శుభప్రదము) పుష్యమి నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (విపత్తార):- మానసిక శారీరక బలహీనంగా ఉండును. (ఈరోజు అనుకూలం కాదు ప్రతి చిన్న విషయం నందు జాగ్రత్త వహించడం మంచిది) ఆశ్రేష నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (సంపత్తార):- శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార యందు ధన లాభము. (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు ఈరోజు శుభప్రదము)

సింహం (మఖ 1 2 3 4, పుబ్బ1 2 3 4, ఉత్తర 1):

నామ నక్షత్రములు-:-(మా-మీ-మూ-మో-టా-టీ-టూ-టే) దిన ఫలం:-ఉద్యోగం నందు అధికారులతోటి మిత్రత్వం ఏర్పడను. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగును. ఆర్థికంగా కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది . కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. మానసిక అశాంతి కలుగుతుంది. గృహమునందు చికాకగా నుండును. తలపెట్టిన పనులలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. వృధా ప్రయాణాలు ఏర్పడగలవు. వాదోపవాదములకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం షణ్ముఖాయ నమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి

ఈరోజు తారాబలం:-

మఘ నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (జన్మతార):- పనులయందు ఆటంకములు ఏర్పడగలవు. అధికారులతోటి సమస్యలు. శారీరక శ్రమ పెరుగును. (ఈరోజు సామాన్యంగా నుండును) పూ.ఫ నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (పరమైత్రతార):- వ్యవహారము నందు అధిక కోపం మరియు ఆటంకములు. (అనుకూలమైన రోజు కాదు ప్రతి విషయము నందు జాగ్రత్త అవసరము) ఉ.ఫల్గుణి నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (మిత్రతార):- తలపెట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.వ్యాపారములో ధన లాభం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదం)

కన్య (ఉత్తర 2 3 4, హస్త 1 2 3 4, చిత్త 1 2):

నామ నక్షత్రములు:-(టో-పా-పి-పూ-షం-ణా-ఠ-పే-పో) దిన ఫలం:-ప్రయాణాలు కలిసివస్తాయి. వివాహాది శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. సమాజము నందు మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. నూతన వస్తు వాహనాది కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగును.అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చేస్తారు. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి అగును. శుభ కార్యక్రమాలు కలిసి వస్తాయి. భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత పెరుగును. కుటుంబ సౌఖ్యం లభిస్తుంది. ఈరోజు ఈరాశి వారు ఓం చంద్రాయ నమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి.

ఈరోజు తారాబలం:-

ఉ.ఫల్గుణి నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (మిత్రతార):- తలపెట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.వ్యాపారములో ధన లాభం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదం) హస్త నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (నైదనతార):- పనుల యందు ఆటంకములు. బలహీనంగా ఉండుట. (వాహన ప్రయాణాల యందు మరియచేయు పనిముట్ల యందు జాగ్రత్త అవసరము) చిత్త నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (సాధన తార):- కుటుంబ సౌఖ్యం లభించును. పనులు సకాలంలో పూర్తి అగును. (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదము)

తుల (చిత్త 3 4, స్వాతి 1 2 3 4, విశాఖ 1 2 3):

నామ నక్షత్రములు:-(రా-రి-రూ-రో-తా-తీ-తూ-తే) దిన ఫలం:-ఆరోగ్యం అనుకూలంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రుల సహకారం అందుతుంది.నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభం. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సంఘంలో ఆదర అభిమానములు పొందగలరు. వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగం నందు అధికారుల యొక్క గౌరవం లభించును. నూతన విధానాలను ప్రారంభిస్తారు. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం షణ్ముఖయనమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి.

ఈరోజు తారాబలం:-

చిత్త నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (సాధన తార):-. కుటుంబ సౌఖ్యం లభించును. పనులు సకాలంలో పూర్తి అగును. (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదము) స్వాతి నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (ప్రత్యక్తార):- అవమానాలు కలుగును. అధికారులతోటి విరోధాలు. వృధా ఖర్చులు. చోర భయం( చిన్న విషయము నందు జాగ్రత్త వహించాలి) విశాఖ నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (క్షేమతార): వృత్తి వ్యాపారములు లాభసాటిగా ఉండును. రాజ గౌరవం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు ఈరోజు శుభప్రదము)

వృశ్చికం (విశాఖ 4, అనురాధ 1 2 3 4, జ్యేష్ఠ 1 2 3 4):

నామ నక్షత్రములు:-(తో-నా-నీ-నూ-నె-నో-యా-యీ-యు) దిన ఫలం:-కారణం లేకుండానే తగాదాలు రావచ్చు. ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. క్రయవిక్రయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.ఆర్థిక విషయాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. శారీరకంగా మానసికంగా బలహీనముగా ఉండును. పనిలో ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి.శ్రమకు తగిన ఫలితం లభించదు.ఆరోగ్య సమస్యలు రాగలవు. పనుల్లో ఆటంకాలు. ప్రతి విషయంలో ఆచితూచి అడుగులు వేయాలి. తెలీకుండానే పొరపాట్లు జరగవచ్చు. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం శ్రీనివాసాయ నమః అని జబించండి శుభ ఫలితాలను పొందండి.

ఈరోజు తారాబలం:-

విశాఖ నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (క్షేమతార): వృత్తి వ్యాపారములు లాభసాటిగా ఉండును. రాజ గౌరవం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు ఈరోజు శుభప్రదము) అనూరాధ నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (విపత్తార):- మానసిక శారీరక బలహీనంగా ఉండును. (ఈరోజు అనుకూలం కాదు ప్రతి చిన్న విషయం నందు జాగ్రత్త వహించడం మంచిది) జ్యేష్ట నక్షత్రము వారికి ఈరోజు (సంపత్తార):- శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార యందు ధన లాభము. (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు ఈరోజు శుభప్రదము)

ధనస్సు (మూల 1 2 3 4 పూ.షాడ 1 2 3 4, ఉ.షాడ 1):

నామ నక్షత్రములు:-(యే -యో-య-భా-భీ-భూ-ధ-ఫ-ఢా-భే) దిన ఫలం:-రావలసిన బాకీలు వసూలు అగును. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సమాజం నందు గౌరవ ప్రతిష్టలు లభించును. అనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి వ్యాపారములు లాభసాటిగా జరుగును. నూతన పరిచయాలు కలిసి వస్తాయి. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం శుక్రాయ నమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి.

ఈరోజు తారాబలం:-

మూల నక్షత్రము వారికి ఈరోజు (జన్మతార):- పనులయందు ఆటంకములు ఏర్పడగలవు. అధికారులతోటి సమస్యలు. శారీరక శ్రమ పెరుగును. (ఈరోజు సామాన్యంగా నుండును) పూ.షా నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (పరమైత్రతార):- వ్యవహారము నందు అధిక కోపం మరియు ఆటంకములు. (అనుకూలమైన రోజు కాదు ప్రతి విషయము నందు జాగ్రత్త అవసరము) ఉ.షా నక్షత్రము వారికి ఈరోజు (మిత్రతార):- తలపెట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.వ్యాపారములో ధన లాభం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదం)

మకరం (ఉ.షాడ 2 3 4, శ్రవణం 1 2 3 4, ధనిష్ట 1 2):

నామ నక్షత్రములు:-(భో-జా-జి-ఖి-ఖు-ఖె-ఖో-గా-గ) దిన ఫలం:-కుటుంబ సౌఖ్యము కలుగును. ఆర్థిక లాభాలు పొందగలరు. ప్రయాణములు అనుకూలించను. చేయు పనులులో విజయము సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలం. కుటుంబ సౌఖ్యం లభించును.ఆరోగ్యం చేకూరి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మిత్రులతోటి కలిసి విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి వ్యాపారం నందు ఊహించిన ధన లాభం కలుగును. నూతన వస్తు వాహనాది కొనుగోలు చేస్తారు. బంధు వర్గం తోటి సత్సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి.

ఈరోజు తారాబలం:

ఉ.షా నక్షత్రము వారికి ఈరోజు (మిత్రతార):- తలపెట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.వ్యాపారములో ధన లాభం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదం) శ్రవణం నక్షత్రము వారికి ఈరోజు (నైదనతార):- పనుల యందు ఆటంకములు. బలహీనంగా ఉండుట. (వాహన ప్రయాణాల యందు మరియచేయు పనిముట్ల యందు జాగ్రత్త అవసరము) ధనిష్ఠ నక్షత్రము వారికి ఈరోజు (సాధన తార):- కుటుంబ సౌఖ్యం లభించును. పనులు సకాలంలో పూర్తి అగును. (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదము)



కుంభం (ధనిష్ఠ 3 4, శతభిషం 1 2 3 4, పూ.భాద్ర 1 2 3):

నామ నక్షత్రములు:-(గూ-గే-గో-సా-సీ-సు-సే-సో-దా) దిన ఫలం:-అనవసరమైన విషయాల యందు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇతరులకు ఉపయోగపడే పనులు చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో విభేదాలు తలెత్తవచ్చు. చేయు పనులలో శ్రమాదికంగా ఉండును. అనవసరమైన ఆలోచనలు చేస్తారు. కీలకమైన సమస్యలను కుటుంబసభ్యులతో చర్చించి తగు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఓం ఏకదంతాయ నమః అని జపించండి శుభ ఫలితాలు పొందండి

ఈరోజు తారాబలం

ధనిష్ఠ నక్షత్రము వారికి ఈరోజు (సాధన తార):- కుటుంబ సౌఖ్యం లభించును. పనులు సకాలంలో పూర్తి అగును. (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు శుభప్రదము) శతభిషం నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (ప్రత్యక్తార):- అవమానాలు కలుగును. అధికారులతోటి విరోధాలు. వృధా ఖర్చులు. చోర భయం( చిన్న విషయము నందు జాగ్రత్త వహించాలి) పూ.భా నక్షత్రం వారికి ఈరోజు (క్షేమతార): వృత్తి వ్యాపారములు లాభసాటిగా ఉండును. రాజ గౌరవం (నూతన మరియు శుభ కార్యక్రమాలు చేయుటకు ఈరోజు శుభప్రదము)



