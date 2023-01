అమ్మాయిలు తమ పార్ట్ నర్ దగ్గర ఏం దాచిపెడతారో తెలుసా..?

అందులో నిజం లేదు. వారిదగ్గర కూడా కొన్ని రహస్యాలు ఉంటాయి. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం .. ఏ రాశి అమ్మాయిలు.. తమ సీక్రెట్స్ ని తమ పార్ట్ నర్ దగ్గర దాచిపెడతారో ఓసారి చూద్దాం...

ఆడపిల్లల దగ్గర ఎలాంటి రహస్యాలు ఉండవు అనిచాలా మంది చెబుతుంటారు. కానీ... అందులో నిజం లేదు. వారిదగ్గర కూడా కొన్ని రహస్యాలు ఉంటాయి. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం .. ఏ రాశి అమ్మాయిలు.. తమ సీక్రెట్స్ ని తమ పార్ట్ నర్ దగ్గర దాచిపెడతారో ఓసారి చూద్దాం...

మేష రాశి....

ఈ రాశివారు పైకి మాత్రం తమపై తమకు నమ్మకంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు. కానీ లోపల వారు కొన్ని విషయాలకు భయపడతారు. తమ భాగస్వామి వేరొకరి వెంట పడతారేమోనన్న ఆందోళనను మనసులో దాచుకుంటారు. బాహ్యంగా, వారు తమ ప్రియుడిపై పూర్తి విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు.

వృషభం

ఈ రాశివారు గతంలో మీ కంటే ముందే చాలా ప్రేమ వ్యవహారాలను కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ వాటిని తమ పార్ట్ నర్ కి అస్సలు చెప్పరు. వారి గతంలో ని బ్రేకప్ విషయాలను వారు అస్సలు భాగస్వామి కి తెలియజేయరు.

మిధునరాశి

ఈ రాశివారు తమ పేదరికం, ఆర్థిక కష్టాల గురించి ఎవరికీ చెప్పరు. పెళ్లి చేసుకోబోయే అబ్బాయి ముందు కూడా వారికి ఎక్కువగా డబ్బు ఉన్నట్లు నటిస్తారు. అయితే అందుకోసం అప్పు చేయాల్సి ఉంటుంది.

కర్కాటక రాశి..

ఈ రాశివారు చాలా అవమానాలను భరిస్తూ ఉంటారు.చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో అవమానాలు భరిస్తూనే ఉంటుంది కానీ ఎప్పటికీ ఆ విషయాన్ని బయటకు చెప్పరు.త మ భాగస్వామికి కూడా ఈ విషయాన్ని వారు తెలియజేయరు.



సింహరాశి

వారు లైంగికంగా కొంచెం సాహసం చేస్తారు. కొన్ని సాహసాలు చేసి ఉండవచ్చు. కానీ కాబోయే బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో ఎప్పుడూ అలాంటి విషయాలు చెప్పరు. పాత విషయాలను వారు అస్సలు బయటపెట్టరు.

కన్య రాశి ఈ రాశివారు తమకు ఉన్న అనారోగ్యాలను తమ పార్ట్ నర్ కి తెలియజేయరు. ఎలాంటి శారీరక-మానసిక సమస్యనైనా బాదపెట్టి ఎవరికీ చెప్పరు. పరిమితికి మించి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చెబుతారు. అందువల్ల వారి ఆరోగ్యం గురించి తరచుగా ఆరా తీయాలి.

తులారాశి

ఇతరుల విజయాలను చూసి అసూయపడతారు. తాము సాధించలేకపోయామని ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. కానీ చూపించరు. కడుపులో పెట్టుకుని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారు. చెడు పనులు చేస్తారని కాదు, అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

వృశ్చికం

వృశ్చిక రాశివారు కడుపులో కోపం ఉంచుకొని.. పైకి మాత్రం నవ్వుతూ మాట్లాడతారు. అయితే కడుపులో గుబులు పుట్టించుకున్న కోపం ఎప్పుడో బయటకు రాకూడదా? అకస్మాత్తుగా అలా కనిపించినప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు.

ధనుస్సు రాశి

వారి ప్రతికూల భావోద్వేగాలను ప్రదర్శించవద్దు. దానివల్ల తలెత్తే సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి వారు సిద్ధంగా లేరు. వారి వ్యక్తిత్వం ప్రతికూలంగా పరిగణించబడుతుందని వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కాబట్టి వారు తమను తాము చాలా సానుకూలంగా చూపిస్తారు.

మకరరాశి

శతాబ్దాలుగా కొంతమందిని ద్వేషించవచ్చు. కానీ ఎల్లప్పుడూ ఈ ద్వేష భావన సంబంధిత వారి దృష్టికి రాకుండానే వ్యవహరించవచ్చు. కాబట్టి వారు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారా లేదా ద్వేషిస్తున్నారా అనేది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. కొందరిపై వారికి ఉన్న ద్వేషం చనిపోయినా పోదు.

కుంభ రాశి

ఎప్పుడూ తమ బాధను దాచుకుంటాడు. దుఃఖాన్ని మూటగట్టుకుని తమ మనసులోని చీకటి గదుల్లోకి విసిరేసి తాళం వేసుకున్నారు. ఒంటరిగా, ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ దుఃఖపు దయ్యాలు వారిని వెంటాడతాయి. చాలా సన్నిహితులు కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పరు.

