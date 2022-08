Numerology: ఓ తేదీలో పుట్టిన వారికి వ్యాపారాల్లో అడ్డంకులు..!

న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఓ తేదీలో పుట్టిన వారికి ఈ రోజు ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి . అద్దెకు సంబంధించిన విషయాలకు సంబంధించి వాదనలు వంటి పరిస్థితి ఉండవచ్చు. ప్రస్తుతం వ్యాపారపరంగా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి.

జోతిష్యం ఎలానో.. న్యూమరాలజకీ కూడా అంతే. జోతిష్యాన్ని మీ రాశి ప్రకారం చెబితే... న్యూమరాలజీని మీరు పుట్టిన తేదీ ప్రకారం చెప్పవచ్చట. కాగా.. ఈ న్యూమరాలజీని ప్రముఖ నిపుణులు చిరాగ్ దారువాలా మనకు అందిస్తున్నారు. ఆయన ప్రకారం.. ఆగస్టు 8వ తేదీ న్యూమరాలజీ ప్రకారం మీకు ఈ రోజు ఎలా గడుస్తుందో ఓసారి చూద్దాం

సంఖ్య 1 (ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19, 28 తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు)

ఈరోజు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కాబట్టి మీ ఆలోచన వినూత్నంగా ఉంటుంది. ఇతరులకు సహాయం చేయడం ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. వ్యక్తిగత పనులు కూడా శాంతియుతంగా పరిష్కరించబడతాయి. దగ్గరి బంధువుతో నిమిత్తం లేకుండా వివాదానికి దిగకండి. అయితే వాస్తవం త్వరలోనే వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. పిల్లలకు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఏ పనిలోనూ ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టకండి. భాగస్వామి యొక్క అసౌకర్యం కారణంగా మీకు ఇంట్లో మద్దతు ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

సంఖ్య 2 (ఏదైనా నెలలో 2, 11, 20, 29 తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు)

పెద్ద సభ్యుని మార్గదర్శకత్వం, సలహా ఈ రోజు మీకు వరం గా మారుతుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని కూడా సకాలంలో పూర్తి చేయవచ్చు. ఏ సమస్య అయినా స్నేహితుడితో ఫోన్‌లో మాట్లాడి కూడా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి . అద్దెకు సంబంధించిన విషయాలకు సంబంధించి వాదనలు వంటి పరిస్థితి ఉండవచ్చు. ప్రస్తుతం వ్యాపారపరంగా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి. కుటుంబ వాతావరణం మధురంగా ​​ఉంటుంది. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు.

సంఖ్య 3 (ఏదైనా నెలలో 3, 12, 21, 30 తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు)

ఒత్తిడిని నివారించడానికి కొంత సమయం కళాత్మక కార్యక్రమాలలో గడపాలి. ఇది మీకు సానుకూల అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. మీ సామర్థ్యం, నైపుణ్యాలు కూడా బయటకు వస్తాయి. ఇంట్లో ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని పూర్తి చేయడంలో మీరు కూడా సహకరిస్తారు. బయటి వ్యక్తులు ఇంట్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. ఒకరి ప్రతికూల వ్యాఖ్యలకు కోపం తెచ్చుకునే బదులు, ప్రశాంతంగా సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనండి. విద్యార్థులు తమ చదువులకు బదులుగా పాఠ్యేతర కార్యకలాపాలపై కూడా దృష్టి సారిస్తారు. వ్యాపార కార్యకలాపాలు మందకొడిగా సాగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆన్‌లైన్ షాపింగ్‌లో సమయాన్ని వెచ్చించవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

సంఖ్య 4 (ఏదైనా నెలలో 4, 13, 22, 31 తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు)

ఈరోజు పిల్లలకు సంబంధించిన ఏదైనా సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనడంలో మీరు మరింత సులభంగా పొందవచ్చు. పాత విభేదాలు కూడా ఈరోజు పరిష్కారమవుతాయి. మీ పట్టుదల, ధైర్యంతో చేసిన పనికి సరైన ఫలితం లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన విషయాలను అదుపులో ఉంచుకోండి. మరొకరిని విశ్వసించడం హానికరం. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అతిగా ఆలోచించవద్దు. లేకుంటే సమయం చేతి నుండి జారిపోవచ్చు. ఈరోజు వ్యాపారానికి సంబంధించిన పనులలో కొంత అడ్డంకిని ఎదుర్కోవచ్చు. భార్యాభర్తలు అహంకారాన్ని ఒకరి బంధంలోకి రానివ్వకూడదు. శారీరక , మానసిక అలసట కారణమవ్వచ్చు

సంఖ్య 5 (ఏదైనా నెలలో 5, 14, 23 తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు)

స్వీయ పరిశీలన ఇది సమయం. మీ నైపుణ్యం, తెలివితేటల ద్వారా మీరు ఏ పనిలోనైనా అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించగలుగుతారు. గ్రహ స్థితి మీకు ఎలాంటి పరిస్థితికైనా పరిష్కారాన్ని కనుగొనే శక్తిని ఇస్తుంది. సమయానుకూలంగా మీ ప్రవర్తనను మార్చుకోండి. ఏదో ఒకటి పట్టుబట్టడం సరికాదు. ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా ఉండదు. ఈ రోజు పని రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. భార్యాభర్తలు ఒకరి భావాలను ఒకరు సరిగ్గా గౌరవిస్తారు. ఈ సమయంలో నొప్పి, మైగ్రేన్ సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి.

సంఖ్య 6 (ఏదైనా నెలలో 6, 15, 24 తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు)

పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీ భవిష్యత్ లక్ష్యం కోసం కష్టపడి పనిచేయడం, సరైన పని మీకు విజయాన్ని తెస్తుంది. కుటుంబ, సామాజిక కార్యకలాపాలలో కూడా మీ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుంది. రోజు ప్రారంభంలో కొంత ఉద్రిక్తత ఉంటుంది. పెట్టుబడి కార్యకలాపాల్లో తొందరపడకండి. ఇతరుల విషయాలలో జోక్యం చేసుకోకండి; ఇది మీ ఆత్మగౌరవంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. వ్యాపార కార్యకలాపాలలో కొన్ని ఆటంకాలు ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులు ఏదైనా ప్రత్యేక సమస్యను కలిసి చర్చించుకోవచ్చు. రక్తపోటు, మధుమేహం ఉన్నవారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.

సంఖ్య 7 (ఏదైనా నెలలో 7, 16, 25 తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు)

ఏదైనా ముఖ్యమైన సమాచారం ఫోన్ ద్వారా అందుతుంది. ఈరోజు అకస్మాత్తుగా ఏదైనా అసాధ్యమైన పనిని పూర్తి చేయవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై మీ ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది. మానసిక ఉపశమనం పొందవచ్చు. బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువ సమయం వృథా చేయకండి. చాలా చింతించకండి. భావోద్వేగం, ఉదారంగా ఉండటంతో పాటు, ఆచరణాత్మకంగా ఉండటం కూడా ముఖ్యం. అత్తమామలతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించండి. వ్యాపార పరంగా, గ్రహ స్థితి సాధారణంగా ఉండవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత తీవ్రమవుతాయి. ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

సంఖ్య 8 (ఏదైనా నెలలో 8, 17, 26 తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు)

గృహ నిర్వహణ పనుల్లో మంచి సమయం వెచ్చిస్తారు. ఆర్థిక విషయాలపై కూడా దృష్టి పెట్టండి. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా, మీ స్వంత కృషి , పని సామర్థ్యంపై నమ్మకం ఉంచండి. ఇది మీకు సరైన ఫలితాన్ని ఇవ్వగలదు. అజాగ్రత్త, తొందరపాటు చర్యలు ప్రతికూల పరిణామాలను కలిగిస్తాయి. కాబట్టి మీ పనులను క్రమబద్ధంగా, ఆలోచనాత్మకంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. విద్యార్థులు, యువత తమ చదువులు, వృత్తిపట్ల మరింత సీరియస్‌గా ఉండాలి. వ్యాపారంలో ప్రస్తుత కార్యకలాపాలపై శ్రద్ధ వహించడం సముచితం. భార్యాభర్తల మధ్య సరైన సామరస్యం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

