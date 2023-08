రిలేషన్ షిప్ లో ఏ రాశివారు ఎలాంటి తప్పులు చేస్తారో తెలుసా?

పని చేయాలనే కోరికతో వారు తమ భాగస్వామిని తమ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు వెళ్లమని బలవంతం చేస్తారు. ఇలా పదే పదే చేస్తే రిలేషన్ షిప్ సెన్సిటివ్ గా మారుతుంది.

రిలేషన్ షిప్ లో పొరపాట్లు చేసి పశ్చాత్తాపపడటం మానవ సహజం. అయితే, కొంతమంది కొన్ని తప్పులు పదే పదే చేస్తూనే ఉంటారు. అలా ప్రవర్తించడం తప్పు అని వారికి ఎప్పుడూ అనిపించదు. వారికి సహజమైనది మరొకరికి, ముఖ్యంగా వారి భాగస్వామికి హింసాత్మకంగా అనిపించవచ్చు. రాశిని బట్టి వారి రిలేషన్ షిప్ లో చేసే పొరపాట్లను గ్రహించి వాటి పట్ల జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.

• మేషం

ఉద్వేగభరిత మేష రాశి వారు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే వారి భాగస్వామిపై ఒత్తిడి తెస్తారు. పని చేయాలనే కోరికతో వారు తమ భాగస్వామిని తమ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు వెళ్లమని బలవంతం చేస్తారు. ఇలా పదే పదే చేస్తే రిలేషన్ షిప్ సెన్సిటివ్ గా మారుతుంది. కాబట్టి, సహనం అలవర్చుకోవాలి.

• వృషభం

దృఢ సంకల్పం , నిర్ణయాలు, వృషభ రాశి ప్రజలు మొండి పట్టుదలకి కూడా ప్రసిద్ధి చెందారు. రిలేషన్ షిప్ లో బిగుతు వైఖరి ఉన్నప్పుడు, అది భాగస్వామికి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. తాము ముఖ్యం కాదని వారు భావించవచ్చు. ఎప్పుడూ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండకుండా అలవాటు చేసుకోవడం నేర్చుకోవడం మంచిది.

• మిథున రాశి..

తెలివైన, సరదా గా ఉండే వ్యక్తులు ఈ రాశివారు. కానీ, సంబంధంలో? అతను విరామం లేని జీవితం, వైఖరి కారణంగా తన భాగస్వామిలో గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తాడు. ఇది వారిలో నిరాశను కలిగిస్తుంది. అందువల్ల, అతను తన మనస్సులో ఉన్నదాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం అవసరం. మార్పు ఆవశ్యకతను స్పష్టంగా తెలియజేసినట్లయితే సంబంధం మెరుగ్గా ఉంటుంది.

• కర్కాటక రాశి..

ప్రేమ , సంరక్షణ విషయంలో కర్కాటక రాశివారు చాలా ఎమోషనల్ గా సమస్యల్లో చిక్కుకుంటారు. ప్రేమించిన వ్యక్తి బాధపెట్టడం అంత తేలికగా మర్చిపోలోరు. దాని గురించే చాలాసేపు మూలుగుతూ. ఈ నాణ్యత కారణంగా, అతని జీవిత భాగస్వామికి కూడా సమస్యలు ఉండవచ్చు. పాత బాధలను మర్చిపోవడం, క్షమించడం, ముందుకు సాగడం అవసరం. ఇది మానసిక భారాన్ని తగ్గించగలదు.

సింహరాశి

అందరి దృష్టిని తనపై ఉండాలని ఈ రాశివారు కోరుకుంటారు. సింహరాశి వ్యక్తులు తమ రిలేషన్ లో ఉన్నవారు తమను తరచూ మెచ్చుకోవాలనుకుంటాడు. వారు తమ భాగస్వామిని గుర్తించి వినాలని కోరుకుంటారు. లేకుంటే ఎక్కడికక్కడ కేంద్రబిందువుగా మారిపోతారు. భాగస్వామి మనసును అర్థం చేసుకోవడానికి, వారి మాటలు వినడానికి ప్రయత్నించడం ముఖ్యం.

కన్య రాశి..

చురుకైన , దయగల, కన్యా రాశి వ్యక్తుల అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సిక్కాపట్టే ఎక్కువ అంచనాలు ఉండటంతో విమర్శలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇది జీవిత భాగస్వామికి హింసను కలిగిస్తుంది. బలహీనతలను, బలాలను అంగీకరించడం అవసరం.

తుల రాశి..

సంబంధంలో సామరస్యాన్ని కోరుకునే తులారాశి ప్రజలు సంఘర్షణలను నివారించడానికి ఇష్టపడతారు. సంఘర్షణ మంచిది కాదన్నది నిజం. కానీ కొన్నిసార్లు సంఘర్షణ అవసరం. అలాంటప్పుడు కూడా మౌనంగా ఉంటే అపార్థానికి దారి తీస్తుంది. మీ స్థానాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయడం ఉత్తమ మార్గం.

వృశ్చికం

వృశ్చిక రాశివారు సులువుగా మరచిపోలేని, క్షమించని గుణం ఉంది. ఈ నాణ్యత సంబంధంలో ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ``అది వదిలేయండి’’ అనే దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకోవడం మంచిది.

ధనుస్సు

వారి స్వాతంత్ర్యం కోరుకునే స్వభావం కారణంగా సంబంధానికి కట్టుబడి ఉండటంలో ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. సంబంధం బంధం కాదు. మీ భావాలను మీ భాగస్వామితో బహిరంగంగా పంచుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన సరిహద్దులను ఉంచడం ఉత్తమం.

మకరం

దృఢమైన, తిరుగులేని లక్ష్యానికి ప్రాధాన్యత మెచ్చుకోదగినది. కానీ, ఇది మీ సంబంధంలో ముల్లులా ఉండకూడదు. ఈ గుణం మీ భాగస్వామిని నిర్లక్ష్యానికి గురి చేస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, వృత్తిపరమైన ఆశయాన్ని సమతుల్యం చేసుకోవడం ముఖ్యం.

కుంభం

స్వతంత్ర స్ఫూర్తి గల కుంభ రాశి వారు ఈ గుణం కారణంగా మానసికంగా దూరమవుతారు. సంబంధంలో దూరం ఉండవచ్చు. వారు వారి సంబంధంలో సాన్నిహిత్యాన్ని ప్రదర్శించాలి.

మీనం

ఈ గుణం కొన్నిసార్లు సానుభూతిగల మీన రాశి వారికి సమస్యలను సృష్టించవచ్చు. భాగస్వామి అవసరాలు , కోరికలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడవచ్చు వారు మీపై ఎటువంటి శ్రద్ధ చూపకపోవచ్చు. ఇది క్రమంగా పగకు దారి తీస్తుంది. ఈ నాణ్యతను పరిమితం చేయడం మంచిది. మీ భాగస్వామిపై దృష్టి పెట్టండి, కానీ మీ అవసరాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.