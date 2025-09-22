దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ వర్మ బాలయ్య తనయుడు మోక్షజ్ఞ తేజ హీరోగా సినిమా చేయాల్సింది. ఆ మూవీని పక్కన పెట్టి తన కొత్త సినిమా అప్‌ డేట్‌ ఇచ్చారు ప్రశాంత్‌ వర్మ. `అధీర` కొత్త లుక్‌ ఇచ్చారు.&nbsp;

ప్రశాంత్ వర్మ కొత్త సినిమా అప్‌ డేట్‌

ప్రశాంత్‌ వర్మ.. నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞ తేజని హీరోగా పరిచయం చేయాల్సింది. కానీ కొన్ని కారణాలతో ఆ మూవీ ఆగిపోయింది. స్క్రిప్ట్ విషయంలోనే బాలయ్య అసంతృప్తిగా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఆ విషయంలోనే క్రియేటివ్‌ డిఫరెంట్స్ వచ్చాయని, దీంతో మోక్షజ్ఞని హీరోగా పరిచయం చేసే బాధ్యతల నుంచి ప్రశాంత్‌ వర్మ తప్పుకున్నట్టు సమాచారం. అయితే ఇన్నాళ్లు ఇవి రూమర్‌గానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనిపై మరింత క్లారిటీ వచ్చింది.

`ఓజీ` నిర్మాత దానయ్య కొడుకు కళ్యాణ్‌ దాసరి హీరోగా `అధీర` సినిమా

 ప్రశాంత్‌ వర్మ తన కొత్త సినిమా అప్‌ డేట్‌ ఇచ్చారు. `ఓజీ` మూవీ నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య కుమారుడు కళ్యాణ్‌ దాసరిని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ `అధీర` మూవీని రూపొందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కాకపోతే దీనికి దర్శకుడు ఆయన కాదు, తన శిష్యుడు శరణ్‌ కొప్పిశెట్టి రూపొందిస్తున్నారు. `అధీర` సినిమాలో ఎస్‌ జే సూర్య ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తాజాగా సోమవారం సినిమాలో సూర్య లుక్‌ని విడుదల చేశారు. ఈ సూపర్‌ హీరో మూవీ కొత్త లుక్‌ అదిరిపోయింది.

లార్జర్‌ దెన్‌ లైఫ్‌ మూవీగా `అధీర`

ఈ సినిమా గురించి చిత్రం బృందం స్పందించింది. `యూనిక్, లార్జర్ దెన్‌ లైఫ్ సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న క్రియేటివ్ జీనియస్ ప్రశాంత్ వర్మ, ఈ సూపర్ హీరో సినిమా కోసం ఆర్.కె.డి స్టూడియోస్ తో కలిసి పనిచేయబోతున్నారు. టాలీవుడ్‌లో తొలి జాంబీ జానర్‌ ఫిల్మ్‌తో అలరించిన ప్రశాంత్‌ వర్మ ఆ తర్వాత ఇండియన్ సూపర్ హీరో మూవీ `హనుమాన్` తో సంచలనాన్ని సృష్టించారు. అదే డ్రీమ్‌ని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లే ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తోంది అధీర. ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్ దాసరి హీరోగా గ్రాండ్ పరిచయం అవుతుండగా, కీలక పాత్రలో ఎస్. జే. సూర్య కనిపించనున్నారు. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ను రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నేతృత్వంలోని ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది.

ప్రశాంత్‌ వర్మ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్ లో `అధీర`

ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (PVCU) లో భాగంగా వస్తున్న ఈ చిత్రం, భారతీయ ఇతిహాసాల స్ఫూర్తితో, గ్రేట్ విజువల్స్‌తో రూపొందుతుంది. ప్రతి కథా వైవిధ్యంగా, ఒకే యూనివర్స్‌లో బ్లెండ్ అయ్యేలా ప్రశాంత్ వర్మ తన సూపర్ హీరో డ్రీమ్‌ యూనివర్స్‌కు బలమైన పునాది వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సినిమా షూటింగ్ జోరుగా జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఎస్. జే. సూర్య ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

అదరగొట్టేలా `అధీర`లో ఎస్‌జే సూర్య లుక్‌

బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఒక అగ్నిపర్వతం పేలుడు, మంటలు, లావా, బూడిద ఆకాశాన్ని కప్పేస్తాయి. ఆ కల్లోలంలోనుంచి ఎస్. జే. సూర్య బుల్‌ లాంటి కొమ్ములతో, ట్రైబల్ దుస్తుల్లో, క్రూరమైన రాక్షసుడిలా కనిపిస్తున్నారు. తన ముందే కళ్యాణ్ దాసరి మోకాళ్లపై కూర్చుని ధైర్యంతో పైకి చూస్తూ సూపర్ హీరోలా కనిపించారు. అధీర పోస్టర్ ఒక మహా సంగ్రామానికి నాంది పలికింది ఇది `ఆశ vs అంధకారం మధ్య యుద్ధం. ధర్మాన్ని రక్షించడానికి కళ్యాణ్ దాసరి తన సూపర్ పవర్స్‌ని ఉపయోగిస్తారు. అద్భుతమైన యాక్షన్‌, స్టంట్స్‌, గ్రేట్ విజువల్స్‌, హై వోల్టేజ్ డ్రామాతో ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో థండర్‌క్లాప్‌ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ అందించబోతోందని టీమ్‌ వెల్లడించింది. శివేంద్ర ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు ప్రశాంత్‌ వర్మ `జై హనుమాన్‌` మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. అలాగే ప్రభాస్‌తో సినిమా చేయాల్సి ఉంది.

 