Asrani: ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు, హాస్యనటుడు అస్రానీ 84 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. హిందీతో పాటు పలు భాషల్లో ఆయన నటుడిగా రాణించారు. ఆయన పోషించిన కామెడీ పాత్రలు ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి.
హాస్యనటుడు అస్రానీ కన్నుమూత
బాలీవుడ్ లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ కమెడియన్ అస్రాణి 84 ఏళ్ళ వయసులో కన్నుమూశారు. దీనితో బాలీవుడ్ లో విషాదం నెలకొంది. ఆయన పూర్తి పేరు గోవర్ధన్ అస్రానీ. 1941 జనవరి 1న రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో జన్మించారు. నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో పూణేలోని ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా (FTII)లో చేరారు. ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన తన అద్భుతమైన కెరీర్లో, 350కి పైగా చిత్రాల్లో నటించారు.
అగ్ర హీరోలతో నటించిన అనుభవం
భారతీయ సినిమాకు తన అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్తో ప్రియమైన నటుడిగా పేరుగాంచిన ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు, హాస్యనటుడు అస్రానీ మరణవార్త ఇప్పుడే ప్రకటించారు. ఆయన వయసు 84. వయసు సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ అక్టోబర్ 20, 2025న కన్నుమూశారు. మరణానికి ముందు ముంబైలోని ఓ ఆసుపత్రిలో కొన్ని రోజులుగా చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఆయన మరణం భారతీయ సినిమాలో ఒక శకానికి ముగింపు పలికింది.
చిరస్మరణీయ చిత్రం 'షోలే'లో హాస్యభరిత జైలర్గా అస్రానీ నటన అద్భుతం. ఇది కాకుండా, రాజేష్ ఖన్నా, అమితాబ్ బచ్చన్, ధర్మేంద్ర వంటి పరిశ్రమలోని స్టార్స్తో కలిసి పనిచేశారు. తన విభిన్న పాత్రలతో నవ్వులు, చప్పట్లు అందుకున్నారు.
నవ్వుల వారసత్వం
అస్రానీ కేవలం హాస్య పాత్రల వల్లే భారతీయ సినిమాలో పేరు పొందలేదు. ఆయన అద్భుతమైన టైమింగ్, డైలాగ్ డెలివరీ, సన్నివేశాన్ని ఉత్సాహంగా మార్చే సామర్థ్యం దర్శకులు, నిర్మాతలకు ఇష్టమైన నటుడిగా మార్చాయి. చివరి రోజుల్లో కూడా పరిశ్రమతోనే ఉన్నారు. సోషల్ మీడియా, బహిరంగ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రేక్షకులతో మంచి సంబంధాన్ని పంచుకున్నారు.
అస్రానీ కొంతకాలంగా ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని ఆయన మేనల్లుడు మరణాన్ని ధృవీకరించారు. ముఖ్యంగా, కన్నుమూయడానికి కొన్ని గంటల ముందు, సోషల్ మీడియాలో అభిమానులకు ప్రేమపూర్వక దీపావళి శుభాకాంక్షలు పంపారు. ఇది ప్రేక్షకులతో ఆయనకున్న శాశ్వత బంధానికి నిదర్శనం.
అస్రానీ అంత్యక్రియలు
అస్రానీ అంత్యక్రియలు శాంతాక్రూజ్ శ్మశానవాటికలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగాయి. ఆయన మరణం స్నేహితులు, అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమకు బాధాకరం. కోట్లాది మందిని సంతోషపెట్టిన వ్యక్తి జీవితాన్ని అందరూ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
బాలీవుడ్ స్వర్ణయుగంలో అస్రానీ ఒక ప్రముఖ నటుడు. కామెడీ, క్యారెక్టర్ రోల్స్కు ఆయన చేసిన సేవ వర్ధమాన కళాకారులకు ఆదర్శం. ఆయన నటించిన అసంఖ్యాక చిత్రాల ద్వారా ఆయన నవ్వుల వారసత్వం కొనసాగుతుంది. భారతదేశంలో, విదేశాల్లోని సినిమా ప్రేమికులు ఆయన్ని ఎప్పటికీ మరచిపోరు.