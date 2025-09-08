ఆదివారం ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో మొత్తం 15 మంది కంటెస్టెంట్స్ పాల్గొంటున్నారు. వీరిలో 9 మంది సెలెబ్రిటీలు కాగా ఆరుగురు కామనర్స్ కి అవకాశం దక్కింది. ఈ సారి బిగ్ బాస్ షోలో 2 హౌస్ లని తీసుకువచ్చారు. ఈసారి చదరంగం కాదు రణరంగం అనే నినాదంతో బిగ్ బాస్ 9 ప్రారంభం అయింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో ఫ్లోరా షైనీ, సుమన్ శెట్టి, రీతూ చౌదరి, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజన లాంటి సెలెబ్రిటీలు ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
- Home
- Entertainment
- Bigg Boss Telugu Season 9 Live: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన సెలెబ్రిటీలు వీళ్ళే
LIVE NOW
Share this Liveblog
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Bigg Boss Telugu Season 9 Live: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన సెలెబ్రిటీలు వీళ్ళే
సారాంశం
నాగార్జున హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్న బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఆదివారం రోజు సెప్టెంబర్ 7న గ్రాండ్ గా ప్రారంభమైంది. 15 మంది కంటెస్టెంట్స్ హౌస్ లోకి వెళ్లారు. బిగ్ బాస్ రెండవరోజుకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
06:35 AM (IST) Sep 08