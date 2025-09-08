06:35 AM (IST) Sep 08

Bigg Boss Telugu Season 9 బిగ్ బాస్ హౌస్ లో సెలెబ్రిటీలు

ఆదివారం ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో మొత్తం 15 మంది కంటెస్టెంట్స్ పాల్గొంటున్నారు. వీరిలో 9 మంది సెలెబ్రిటీలు కాగా ఆరుగురు కామనర్స్ కి అవకాశం దక్కింది. ఈ సారి బిగ్ బాస్ షోలో 2 హౌస్ లని తీసుకువచ్చారు. ఈసారి చదరంగం కాదు రణరంగం అనే నినాదంతో బిగ్ బాస్ 9 ప్రారంభం అయింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో ఫ్లోరా షైనీ, సుమన్ శెట్టి, రీతూ చౌదరి, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజన లాంటి సెలెబ్రిటీలు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 