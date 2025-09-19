LIVE NOW
Bigg Boss Telugu 9 Live: కెప్టెన్గా డీమాన్.. అసలు ఆట మాత్రం రీతూ చేతిలోనే!
సారాంశం
Bigg Boss Telugu 9 Live: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో రెండో వారానికి కెప్టెన్గా డీమాన్ పవన్ సెలక్ట్ అయ్యారు. ప్రేయసి రీతూ చౌదరి కోరికపై అతను కెప్టెన్ పదవి కోసం ప్రయత్నించి విజయం సాధించాడు. ఈవారం కెప్టెన్సీ పోటీకి డీమాన్ పవన్తో పాటు మనీష్, భరణి, ఇమ్మానుయేల్ పోటీ పడగా, ఫిజికల్ టాస్క్లో గెలిచి పవన్ కెప్టెన్గా నిలిచాడు. ప్రస్తుతం నామినేషన్స్లో ఉన్నా, కెప్టెన్ అయ్యినందున ఎలిమినేషన్ నుంచి బయటపడ్డాడు.