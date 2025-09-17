- Home
- Bigg Boss Telugu 9 Live: సుమన్ శెట్టిని బలి చేసిన సంజన.. నామినేషన్ ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే..
సారాంశం
Bigg Boss Telugu 9 Live: బిగ్బాస్ హౌస్లో రెండో వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ముగిసింది. ఈ వారం మొత్తం ఏడుగురు సభ్యులు నామినేట్ అయ్యారు. అయితే నిజానికి ఆరుగురు మాత్రమే లిస్ట్లో ఉన్నారు. కానీ సంజన కెప్టెన్ కావడంతో బిగ్బాస్ ఒక సూపర్ పవర్ ఇవ్వడంతో ఆమె ఓ కంటెస్టెంట్ ను నేరుగా నామినేట్ చేసింది. నామినేషన్ లో భరణి, హరీష్, ఫ్లోరా, మనీష్, ప్రియ, డీమన్ పవన్, సుమన్ శెట్టి లు ఉన్నారు.