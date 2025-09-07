ఈ సారి బిగ్ బాస్ హౌజ్లో రెండు హౌజ్ ఉంటాయని నాగార్జున తెలిపారు. అయితే ఆ రెండు కామనర్స్ కి ఒకటి, సెలబ్రిటీలకు మరోటి ఉండబోతుందని సమాచారం. వీరి మధ్య ఫైట్ ఉంటుందని సమాచారం. వీరిని రెండు టీములుగా విడగొట్టి గేమ్ ఆడించబోతున్నాడట బిగ్ బాస్.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రోమోలతో బిగ్ బాస్ సందడి షురూ అయ్యింది. అయితే ఈ సారి బిగ్ బాస్ కొత్తగా, కలర్ ఫుల్గా ఉంది. చాలా ప్రత్యేకతని చాటుకుంటుంది. అదే సమయంలో ప్రారంభంలోనే పలు ఆసక్తికర సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఓ కంటెస్టెంట్ బిగ్ బాస్ కే ఝలక్ ఇచ్చాడు.
Bigg Boss Season 9 Grand Launch Live updates కామనర్స్ వర్సెస్ సెలబ్రిటీలు
Bigg Boss Season 9 Grand Launch Live updates కామనర్స్ ని కంటెస్టెంట్లుగా ప్రకటించేది అప్పుడే
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 లోకి కామనర్స్ కూడా కంటెస్టెంట్లుగా వస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. దానికోసం ఏకంగా అగ్నిపరీక్ష పేరుతో స్పెషల్ షోనే నిర్వహించారు. అయితే ఈ సారి ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు కంటెస్టెంట్లుగా ఎంపికైనట్టు సమాచారం. వారిని బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ లాంచింగ్ సమయంలో ప్రకటించబోతున్నారు. జడ్జ్ లు గా వ్యవహరించిన నవదీప్, బిందు మాధవి, అబిజీత్ వారి పేర్లని ప్రకటిస్తారు. అయితే షో ప్రారంభంలోనే ఈ ప్రకటన ఉంటుందని సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోని ఇక్కడ చూడండి.
Bigg Boss Season 9 Grand Launch Live updates బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ప్రోమోలో ఏం చూపించారంటే?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ లాంచ్కి సంబంధించి మార్నింగ్ ప్రోమో వచ్చింది. ఇందులో బిగ్ బాస్ హౌజ్ని పరిచయం చేశారు. రెండు హౌజ్లు ఉండబోతున్నట్టు తెలిపారు. కంటెస్టెంట్లని పరిచయం చేశారు. కామనర్స్ తో మాట్లాడారు. అదే సమయంలో ఓ కంటెస్టెంట్ ప్రారంభం రోజే వెళ్లిపోవడం చూపించారు.
Bigg Boss Season 9 Grand Launch Live updates బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ల పారితోషికాలు ఎలా ఉంటాయంటే?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతుంది. అయితే బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి వచ్చే కంటెస్టెంట్ల పారితోషికాలు ఎలా ఉంటాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. వారి రేంజ్ని బట్టి పారితోషికాలుంటాయి. అవేంటో ఇందులో తెలుసుకోండి.
