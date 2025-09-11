ఐశ్వర్య రాయ్ కి ఢిల్లీ హైకోర్ట్ ఊరటనిచ్చింది. ఆమె పేరు, ఫోటో, వ్యక్తిగత హక్కులను కాపాడే పిటిషన్ ని అంగీకరించింది. ప్రైవసీ, ఇమేజ్, గౌరవం కాపాడటం ముఖ్యమని కోర్ట్ అభిప్రాయపడింది.
ఢిల్లీ హైకోర్ట్ ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ వ్యక్తిగత హక్కులను కాపాడింది. నటి పేరు, ఫోటోలు, పోలికలను, వ్యక్తిగత విషయాలను అనుమతి లేకుండా వాడటం ప్రైవసీ హక్కుల ఉల్లంఘన అని గురువారం కోర్ట్ తెలిపింది. సెలబ్రిటీ పేరు, ఫోటో దుర్వినియోగం వల్ల ఆర్థికంగానే కాదు, గౌరవ, ప్రతిష్టలకూ భంగం కలుగుతుందని కోర్ట్ పేర్కొంది.
ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ హైకోర్ట్ లో పిటిషన్ వేసింది
ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ తన పేరు, ఫోటోలను అనుమతి లేకుండా వాడుతున్నారని ఢిల్లీ హైకోర్ట్ లో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. గురువారం ఆ పిటిషన్ పై విచారణ జరిగింది. నటి వాదనతో కోర్ట్ ఏకీభవించింది. వ్యక్తిగత లక్షణాలను అనుమతి లేకుండా వాడటం ప్రైవసీ హక్కుల ఉల్లంఘన అని కోర్ట్ అభిప్రాయపడింది.
మీ పర్సనాలిటీ మీదే హక్కు
జస్టిస్ తేజస్ కరియా చాలా మంది వ్యక్తులు, కంపెనీలు నటి పేరు, ఫోటోలను, ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి సాంకేతికతను ఉపయోగించి దుర్వినియోగం చేయకుండా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
కోర్ట్ తన ఆదేశాల్లో, "వ్యక్తులకు వారి పర్సనాలిటీపై హక్కులున్నాయి. తమ ఇమేజ్, పేరు, పోలికలు, ఇతర లక్షణాల దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకునే, వాటి నుంచి వచ్చే లాభాలను పొందే హక్కు వారికి ఉంది. పర్సనాలిటీ హక్కులు వ్యక్తి స్వయంప్రతిపత్తిలో భాగం" అని పేర్కొంది. సెలబ్రిటీ పేరు, ఫోటో దుర్వినియోగం వల్ల ఆర్థికంగానే కాదు, గౌరవ, ప్రతిష్టలకూ భంగం కలుగుతుందని కోర్ట్ అన్నది.