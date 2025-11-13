2009లో లాహోర్లో శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు బస్సుపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ఆ ఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఈసారి పాకిస్థాన్ పర్యటనలో శ్రీలంక ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు.
ఇస్లామాబాద్ బాంబు పేలుడు: చరిత్ర పునరావృతం! 2009 తర్వాత మళ్లీ పాకిస్థాన్ గడ్డపై అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆగిపోతుందా? ఆ అవకాశాన్ని కొట్టిపారేయలేం. ఈసారి కూడా ఘటన కేంద్రంగా శ్రీలంక జట్టే ఉంది. గురువారం రావల్పిండిలో పాకిస్థాన్-శ్రీలంక సిరీస్లో రెండో వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది. కానీ ఆ మ్యాచ్ ఆడకముందే, శ్రీలంక క్రికెటర్లు పాకిస్థాన్ పర్యటనను (శ్రీలంక పాకిస్థాన్ పర్యటన 2025) రద్దు చేసుకుని స్వదేశానికి తిరిగి వస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇస్లామాబాద్లో పేలుడు తర్వాత పాకిస్థాన్లో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ పరిస్థితుల్లో, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు (Sri Lanka Cricket) ఆటగాళ్ల భద్రతపై హామీ ఇవ్వలేకపోతోంది. అందుకే పర్యటన రద్దు చేస్తున్నారు. శ్రీలంక క్రికెటర్లు నిజంగా స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్తే, అంతర్జాతీయంగా పాకిస్థాన్ పరువు పోతుంది.
పాకిస్థాన్లో ఉండేందుకు ఇష్టపడని శ్రీలంక క్రికెటర్లు
శ్రీలంక క్రికెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, భద్రతా కారణాల వల్ల పాకిస్థాన్లో ఉండటానికి ఇష్టపడటం లేదని చాలా మంది క్రికెటర్లు చెప్పారట. శ్రీలంక క్రికెటర్లు ప్రస్తుతం ఇస్లామాబాద్లో ఉన్నారు. వాళ్లు అక్కడి నుంచే స్వదేశానికి తిరిగి రావాలనుకుంటున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తుంటే, గురువారం జరగాల్సిన మ్యాచ్, ఈ సిరీస్లోని మిగతా మ్యాచ్లు జరిగే అవకాశం తక్కువ. అయితే, పర్యటన కొనసాగించేలా శ్రీలంక ప్రభుత్వం, క్రికెట్ బోర్డును ఒప్పించడానికి పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (Pakistan Cricket Board) తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. పీసీబీ ఛైర్మన్, పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి మొహ్సిన్ నఖ్వీ బుధవారం శ్రీలంక హైకమిషనర్తో సమావేశమై క్రికెట్ జట్టు భద్రతపై హామీ ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడికి కల్పించే భద్రత లాంటిదే శ్రీలంక క్రికెటర్లకు కూడా ఏర్పాటు చేశారట. అయినా శ్రీలంక క్రికెటర్లను ఒప్పించడం కష్టంగానే ఉంది.
16 ఏళ్ల నాటి ఘటనతో శ్రీలంక శిబిరంలో ఆందోళన
2009లో లాహోర్లో శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు బస్సు లక్ష్యంగా ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ఆ దాడిలో చాలా మంది శ్రీలంక క్రికెటర్లు గాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత దాదాపు ఒక దశాబ్దం పాటు పాకిస్థాన్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆగిపోయింది. ఆ ఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకునే శ్రీలంక క్రికెట్ ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవాలనుకోవడం లేదు.