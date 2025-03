పూరన్ విధ్వంసం: 6, 6, 6, 6, వైజాగ్ స్టేడియంలో సిక్సర్ల వర్షం!

Read Full Article

ఐపీఎల్ 2025లో భాగంగా వైజాగ్ వేదికగా సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌ లో లక్నో బ్యాటర్ నికోలస్ పూరన్ తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. ముఖ్యంగా 13వ ఓవర్‌లో అతడి సిక్సర్ల వర్షం అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. ఒకే ఓవర్‌లో నాలుగు సిక్సర్లు, ఒక బౌండరీ బాది మొత్తం 28 పరుగులు రాబట్టి మ్యాచ్ మోమెంటమ్‌ను పూర్తిగా మార్చేశాడు.

పూరన్ వీరబాదుడు – 13వ ఓవర్ హైలైట్స్

దిల్లీ క్యాపిటల్స్ కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ 13వ ఓవర్‌ను స్టబ్స్ చేతిలో అప్పగించాడు. కానీ ఈ నిర్ణయం దిల్లీ జట్టుకు ఘోర తప్పిదంగా మారింది. స్టబ్స్ వేసిన ప్రతి బంతినీ పూరన్ చెల్లాచెదురుగా కొట్టేశాడు. ఆ ఓవర్‌లో ఏం జరిగిందంటే...

🔹 12.1: స్టబ్స్ ఫుల్ లెంగ్త్ బంతిని వేసాడు. పూరన్ కేవలం డిఫెన్స్ ఆడి బంతిని పిచ్ పక్కనే ఆపేశాడు. (No Run)

🔹 12.2: స్టబ్స్ ఫ్లైట్ చేసిన బంతిని పూరన్ ముందుకొచ్చి దీప్ స్క్వేర్ లెగ్ మీదుగా భారీ సిక్స్ కొట్టాడు! (SIX)

🔹 12.3: స్టబ్స్ ఈసారి తక్కువ వేగంతో బంతిని వేశాడు. కానీ, పూరన్ దీన్ని లాంగ్-ఆన్ మీదుగా మరో భారీ సిక్స్ బాదేశాడు. దీంతో అతడు అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు! (SIX)

🔹 12.4: ఓవర్‌ను కంట్రోల్ చేసేందుకు స్టబ్స్ ఫ్లైట్ డెలివరీ వేశాడు. కానీ, అది పూరన్ బలమైన ఏరియాకే వచ్చింది. అతడు మరోసారి లాంగ్-ఆన్ మీదుగా గాల్లోకి ఎగిరేలా సిక్సర్ కొట్టేశాడు! (SIX)

🔹 12.5: స్టబ్స్ పూర్తిగా ప్రెషర్‌లోకి వెళ్లిపోయాడు. మరింత స్లో బంతిని వేశాడు. కానీ, ఈసారి లాంగ్-ఆఫ్ మీదుగా భారీ షాట్ కొట్టాడు పూరన్! స్టేడియంలో అభిమానులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. (SIX)

🔹 12.6: చివరి బంతికి స్టబ్స్ పూర్తిగా ఫుల్‌టాస్ వేశాడు. పూరన్ డ్రైవ్ షాట్ ఆడడంతో బంతి బౌలర్ స్టబ్స్ చేతుల్లోకి వెళ్లలేకపోయింది. బౌండరీకి దూసుకెళ్లింది! (FOUR)

ఒకే ఓవర్‌లో 28 పరుగులు

ఈ ఓవర్‌లో పూరన్ మొత్తం 28 పరుగులు రాబట్టి, మ్యాచ్‌ను పూర్తిగా లక్నో వైపు తిప్పేశాడు. కేవలం 27 బంతుల్లోనే 70 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. అతడి సిక్సర్ల వర్షంతో వైజాగ్ స్టేడియం హోరెత్తిపోయింది. అభిమానులు ‘పూరన్.. పూరన్..’ అంటూ నినాదాలు చేశారు.

ఫీల్డింగ్ లోపాన్ని క్యాష్ చేసుకున్న పూరన్

పూరన్ ఇన్నింగ్స్‌లో ఓ కీలక మలుపు కూడా ఉంది. ఆరంభంలో రిజ్వీ అతడిని క్యాచ్ మిస్ చేశాడు. ఆ తప్పిదాన్ని పూరన్ పూర్తిగా క్యాష్ చేసుకుని, దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై విరుచుకుపడ్డాడు. దూకుడు పెంచి వరుసగా సిక్సర్లు కొడుతూ ఢిల్లీ బౌలర్లను పూర్తిగా కకావికలం చేశాడు.

సోషల్ మీడియాలో పూరన్ హంగామా

ఈ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌పై సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. "పూరన్ అంటే పక్కా ఎంటర్టైన్‌మెంట్" అంటూ ట్వీట్లు వేస్తున్నారు. "ఇదేం కొట్టుడురా నాయనా.." అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఐపీఎల్ 2025లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఓవర్ ఇదే అని చెప్పొచ్చు!

