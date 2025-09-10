మాజీ ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్లు అలెస్టైర్ కుక్, మైఖేల్ వాన్ టెస్ట్ క్రికెట్‌లో మార్పులు సూచించారు: 160 ఓవర్లలోపు ఎప్పుడైనా రెండో కొత్త బంతిని అనుమతించాలని కుక్ కోరుకుంటున్నారు.

మాజీ ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ అలెస్టైర్ కుక్ టెస్ట్ క్రికెట్‌లో కొత్త నియమాన్ని సూచించారు, అదేంటంటే 160 ఓవర్లలోపు ఎప్పుడైనా రెండో కొత్త బంతిని తీసుకోవచ్చు. ఇంగ్లాండ్ తరపున 161 టెస్టులు ఆడిన కుక్, 45.35 సగటుతో 12,472 పరుగులు చేశారు. స్టిక్ టు క్రికెట్ పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ, "160 ఓవర్లలోపు ఎప్పుడైనా రెండో కొత్త బంతిని తీసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే 30 ఓవర్ల తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు" అని అన్నారు.

ప్రస్తుతం 80 ఓవర్ల తర్వాత కొత్త బంతిని అందిస్తారు. ఇటీవల ముగిసిన ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో డ్యూక్స్ బంతి త్వరగా ఆకారం కోల్పోవడం చర్చనీయాంశమైంది.

గాయాలకు ప్రత్యామ్నాయాలను సూచించిన మైఖేల్ వాన్

మాజీ ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ మైఖేల్ వాన్ కూడా పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొని, కంకషన్లకు మాత్రమే కాకుండా, టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో తీవ్రమైన గాయాలకు కూడా ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండాలని సూచించారు. రిషబ్ పంత్ ఇంగ్లాండ్‌తో వరుసగా రెండు టెస్టుల్లో గాయపడ్డాడు. "ఆట ప్రారంభంలోనే గాయపడితే, ఆటగాడిని మార్చవచ్చు. ఇతర క్రీడల్లో ఇది ఉంది, మరి క్రికెట్‌లో ఎందుకు కాదు?" అని వాన్ ప్రశ్నించారు.

"స్వతంత్ర వైద్యుడు గాయం తీవ్రతను నిర్ణయించాలి. నాథన్ లియాన్ ఓ మ్యాచ్ లో బాగా గాయపడ్డాడు. ఆస్ట్రేలియాకు ఆ రోజు ప్రత్యామ్నాయం ఉండాల్సింది" అని ఆయన అన్నారు.