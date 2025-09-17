Bangladesh vs Afghanistan : ఆసియా కప్ 2025లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై బంగ్లాదేశ్ ఉత్కంఠ విజయం సాధించింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ విజయం దగ్గరగా వచ్చినా.. కీలక సమయంలో వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమిని చవిచూసింది.

Bangladesh vs Afghanistan : ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్ బీ 9వ మ్యాచ్‌ ఉత్కంఠగా సాగింది. గెలుపు ముంగిట ఆఫ్ఘన్ టీమ్ బోల్తా పడింది. బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై 8 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 16న) అబుదాబిలోని షేక్ జాయెద్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 20 ఓవర్లలో 154/5 చేసింది.

 

Scroll to load tweet…

 

తంజీద్ హసన్ హాఫ్ సెంచరీతో మెరిశాడు. ఇది అతని T20Iలో ఏడవ ఫిఫ్టీ. లిట్టన్ దాస్ కూడా కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. మొదటి 10 ఓవర్లలో 87/1 చేసిన బంగ్లాదేశ్, పిచ్ నెమ్మదించడం వల్ల చివరి 10 ఓవర్లలో కేవలం 67 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.

Related Articles

పాక్ vs యూఏఈ : పాకిస్తాన్ దుకాణం బంద్
పాక్ vs యూఏఈ : పాకిస్తాన్ దుకాణం బంద్
ED Summons: ఈడీ విచార‌ణ‌కు మాజీ క్రికెట‌ర్.. అస‌లేం జ‌రిగిందంటే.?
ED Summons: ఈడీ విచార‌ణ‌కు మాజీ క్రికెట‌ర్.. అస‌లేం జ‌రిగిందంటే.?

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ బ్యాటింగ్‌పై బంగ్లా బౌలర్ల ఆధిపత్యం

155 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ జట్టు ప్రారంభంలో మంచి ఆరంభం సాధించింది. రహ్మనుల్లా గుర్‌బాజ్, సెడికుల్లా అతల్, ఇబ్రాహీం జద్రాన్ జట్టుకు బలమైన పునాది వేశారు. అయితే, బంగ్లాదేశ్ స్పిన్నర్లు మ్యాచ్ పరిస్థితిని మార్చేశారు.

నసుమ్ అహ్మద్ మొదటి బంతికే అతల్‌ను ఎల్‌బీడబ్ల్యూ చేశాడు. అనంతరం నసుమ్, రిషాద్ హొస్సేన్ కలిసి కీలక వికెట్లు తీశారు. టాస్కిన్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్ కూడా బౌలింగ్‌లో ఒత్తిడి కొనసాగించారు. స్లో పిచ్‌పై ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ బ్యాటర్లు షాట్స్ ఆడటంలో ఇబ్బంది పడ్డారు.

సూపర్ ఫోర్ రేసులో బంగ్లాదేశ్

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ 20 ఓవర్లలో 146 పరుగులకే పరిమితమైంది. దీంతో బంగ్లాదేశ్ 8 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ విజయం బంగ్లాదేశ్‌కు అత్యంత కీలకమైంది. ఆసియా కప్ సూపర్ ఫోర్ రేసులో నిలవాలంటే ఈ విజయం అవసరం.

ఇక ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ జట్టు ఈ గేమ్‌లో గెలిచి సూపర్ ఫోర్ క్వాలిఫికేషన్‌ను ఖాయం చేసుకోవాలని ఆశించినా.. చివరికి 8 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. రషీద్ ఖాన్, మొహమ్మద్ నబీ, నూర్ అహ్మద్, ఘజన్‌ఫర్ బౌలింగ్‌లో మంచి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, బంగ్లాదేశ్ మిడిలార్డర్ ఆటగాళ్లు రాణించి జట్టును ముందుకు నడిపించారు.