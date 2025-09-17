హైబీపీ సమస్యతో బాధ పడుతున్న వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అది సైలెంట్ కిల్లర్. అధిక రక్తపోటును (Blood Pressure) గుర్తించే ఫీచర్‌ను యాపిల్ &nbsp;వాచ్‌ (Apple watch)లో ప్రవేశపెట్టారు. దీన్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి? &nbsp;ఈ వాచ్ ధర ఎంతో తెలుసుకోండి.&nbsp;

అధిక రక్తపోటుతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారి సంఖ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధికంగానే ఉంది.  కోట్లాది మందిని ప్రభావితం చేసే హైబీపీ వల్ల గుండె జబ్బులు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. బీపీ అదుపులో ఉండకపోతే పక్షవాతం, కిడ్నీ సమస్యలు అధికంగా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.  గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి  హైబీపీని అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు హైబీపీని చెక్ చేసుకోవాలి.  ఇప్పుడు యాపిల్ వాచ్‌లో ఒక కొత్త ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ద్వారా  రక్తపోటు పెరగ్గానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.

ఆపిల్ వాచ్ ప్రత్యేకత

ఆపిల్ వాచ్ లో అధునాతన ఆప్టికల్ హార్ట్ సెన్సార్, ఇంటెలిజెంట్ అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించి పనిచేస్తుంది. ఇవి అధిక రక్తపోటు నమూనాలను గుర్తించగల హైపర్‌టెన్షన్ నోటిఫికేషన్ ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని ఆపిల్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టింది.  30 రోజుల వ్యవధిలో గుండె డేటాను నిరంతరం ట్రాక్ చేయడం ద్వారా, ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులను అధిక రక్తపోటు గురించి హెచ్చరిస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు తమ ఆరోగ్యం కోసం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది వ్యాధిని నిర్ధారించే  సాధనమే అయినప్పటికీ ఈ నోటిఫికేషన్లు విలువైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. వైద్యులను సంప్రదించడానికి, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. 

హైపర్‌టెన్షన్ నోటిఫికేషన్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?

ఆపిల్ వాచ్ దాని ఆప్టికల్ హార్ట్ సెన్సార్ నిరంతరం హృదయ స్పందన డేటాను సేకరిస్తుంది. ఇది 30 రోజుల పాటు మీ హృదయ స్పందనల పోకడలను, నమూనాలను విశ్లేషిస్తుంది. సిస్టమ్ అధిక రక్తపోటు సంకేతాలను గుర్తిస్తే, అది నేరుగా మీ యాపిల్ వాచ్‌కు నోటిఫికేషన్ పంపుతుంది.

ఈ కొత్త హైపర్‌టెన్షన్ ఫీచర్ యాపిల్ వాచ్‌లోని సిరీస్ 9, సిరీస్ 10, సిరీస్ 11, హై-ఎండ్ అల్ట్రా 2, అల్ట్రా 3 మోడళ్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని కోసం రిస్ట్ డిటెక్షన్ ఆన్ చేసి ఉండాలి. వినియోగదారులు 22 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారై ఉండాలి. గర్భిణీలు కాకూడదు. ఇంకా గతంలో అధిక రక్తపోటు నిర్ధారణ కానివారై ఉండాలి. ఈ విషయాలు పాటిస్తే కచ్చితమైన పర్యవేక్షణ ఉంటుందని యాపిల్ చెబుతోంది.

హైపర్‌టెన్షన్ నోటిఫికేషన్లను ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి?

1. మీ ఐఫోన్‌లో హెల్త్ యాప్ తెరవండి.

2. మీ ప్రొఫైల్ ఐకాన్‌పై ట్యాప్ చేసి, హెల్త్ చెక్‌లిస్ట్ ఎంచుకోండి.

3. హైపర్‌టెన్షన్ నోటిఫికేషన్లను ఎంచుకోండి.

4. మీ వయస్సు, వైద్య చరిత్రను నిర్ధారించండి.

5. నోటిఫికేషన్లు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి సూచనలను పాటించండి.

6. పర్యవేక్షణను యాక్టివేట్ చేయండి.

7. యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత, వాచ్ మీ గుండె డేటాను నిరంతరం విశ్లేషించి, అధిక రక్తపోటు నమూనాలను గుర్తిస్తుంది.