మహీంద్రా కొత్త స్కార్పియో ధరలు పెంచేసింది..ఎంత ధర పెరిగిందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

ఆటో తయారీ రంగంలో పెరుగుతున్న ఇన్‌పుట్ ఖర్చులు , ఇతర కారణాల వల్ల ధరల పెంపుదల చేసినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. మహీంద్రా స్కార్పియో-N SUV (Mahindra Scorpio-N), స్కార్పియో , కొత్త-తరం వెర్షన్, గత ఏడాది జూన్ 27న రూ. 11.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధరతో విడుదలైంది.

ఇప్పుడు మోడల్ , దాదాపు అన్ని వేరియంట్‌ల ధర రూ. 15,000 నుండి రూ. 1 లక్ష ధర పెరిగింది. ఏడు సీట్లు , మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో Z8 4WD వేరియంట్‌లో అతిపెద్ద పెరుగుదల ఉంది. గతంలో రూ.19.94 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఉన్న ఈ వేరియంట్ ఇప్పుడు రూ. 1.01 లక్షలు పెరిగి రూ.20.95 లక్షలకు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర. Z8 L 4WD, ఏడు సీట్లు , ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో టాప్-ఎండ్ వేరియంట్, అతి తక్కువ పెరుగుదలను పొందింది. ఈ వేరియంట్ , ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ. 24.05 లక్షలు.

స్కార్పియో-ఎన్ బేస్ వేరియంట్‌లలోని పెట్రోల్ , డీజిల్ వేరియంట్‌లలో అత్యధిక పెరుగుదల ఉంది. ఈ వేరియంట్‌ల ధరల పెంపు రూ.65,000 నుండి రూ.75,000 వరకు ఉంటుంది. టాప్-ఎండ్ వేరియంట్‌లు తక్కువ పెరుగుదలను పొందాయి.

మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్ కొత్త ధరలు ఇవే:

వేరియంట్లు వరుసగా పెట్రోల్ MT, పెట్రోల్ AT, డీజిల్ MT , డీజిల్ AT.

Z2 12.74 లక్షలు - ₹ 13.24 లక్షలు -

Z4 14.24 లక్షలు 16.20 లక్షలు 14.74 లక్షలు 16.70 లక్షలు

Z6 - - 15.64 లక్షలు 17.60 లక్షలు

Z8 17.64 లక్షలు 19.60 లక్షలు 18.14 లక్షలు

స్కార్పియో-N వేరియంట్లు పెట్రోల్ AT (2WD) డీజిల్ AT (2WD) డీజిల్ AT (4WD)

Z4 16.20 లక్షలు 16.70 లక్షలు

Z6 17.60 లక్షలు

Z8 19.60 లక్షలు 20.10 లక్షలు లక్షలు

Z2.81 లక్షలు 22.50 లక్షలు

మహీంద్రా స్కార్పియో-N 206mm పొడవు, 97mm వెడల్పు , స్కార్పియో క్లాసిక్ కంటే 70mm పొడవైన వీల్‌బేస్ కలిగి ఉంది. ఇది R18 , R17 డైమండ్ కట్ అల్లాయ్ వీల్స్‌పై నడుస్తుంది. మహీంద్రా స్టేబుల్ నుండి బెస్ట్ సెల్లర్‌లలో ఒకటైన, SUV ఏడు బాడీ కలర్ ఆప్షన్‌లలో లభిస్తుంది, అవి డీప్ ఫారెస్ట్, డాజ్లింగ్ సిల్వర్, రాయల్ గోల్డ్, నాపోలి బ్లాక్, ఎవరెస్ట్ వైట్, రెడ్ రేజ్ , గ్రాండ్ కాన్యన్.

మహీంద్రా స్కార్పియో-N 200 PS , 380 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేయగల Mstallian పెట్రోల్ ఇంజన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 175 PS , 400 Nm బట్వాడా చేయగల Mhawk డీజిల్ ఇంజన్‌ను కూడా అందిస్తుంది. ట్రాన్స్‌మిషన్ విధులు ఆరు-స్పీడ్ మాన్యువల్ , ఆటో గేర్‌బాక్స్ ఎంపికల ద్వారా నిర్వహించబడతాయి , సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ షిఫ్ట్-బై-కేబుల్ టెక్నాలజీతో అమర్చబడి ఉంటాయి.