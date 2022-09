CBDT డేటా ప్రకారం ఏప్రిల్ 1, 2022, ఆగస్టు 31, 2022 మధ్య రూ. 1.14 లక్షల కోట్లకు పైగా ఇన్‌కమ్ టాక్స్ రీఫండ్ చేసింది. 1,96,00,998 కేసుల్లో 61,252 కోట్లు. ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్ చేసింది. 1,46,871 కేసుల్లో 53,158 కోట్లు. కార్పొరేట్ పన్ను రీఫండ్ చేసింది. మీరు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మీ వార్షిక ఆదాయంపై విధించిన పన్ను కంటే ఎక్కువ పన్ను చెల్లించినట్లయితే, మీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (ITR) ఫైల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆదాయపు పన్ను వాపసు పొందడానికి అర్హులు. దీనికి సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961లోని సెక్షన్ 143 (1) కింద మీకు నోటీసు ద్వారా తెలుపుతారు.

ఇన్‌కమ్ టాక్స్ రీఫండ్ స్టేటస్ ను ఎలా తనిఖీ చేయాలి?

మీరు ITR ఫైల్ చేసినట్లయితే, మీరు కొత్త ఆదాయపు పన్ను పోర్టల్ లేదా NSDL వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఇన్‌కమ్ టాక్స్ రీఫండ్ స్టేటస్ తనిఖీ చేయవచ్చు.

ఇన్‌కమ్ టాక్స్ పోర్టల్‌ను ఎలా తనిఖీ చేయాలి?

స్టెప్ 1: www.incometax.gov.inని సందర్శించండి. మీ పాన్ నంబర్ , పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి మీ ఖాతాకు లాగిన్ అవ్వండి.

స్టెప్ 2: ఇ-ఫైల్ ఎంపికను ఎంచుకోండి. ఆ తర్వాత ఈ-ఫైల్ ఆప్షన్ కింద ' 'Income tax returns' ఎంచుకోండి. ఆపై 'View Filed returns' ఎంచుకోండి.

స్టెప్ 3: ఆ తర్వాత అంచనా వేసిన సంవత్సరాన్ని (AY) ఎంచుకోండి. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరానికి అంచనా వేసిన సంవత్సరం 2021-22.

స్టెప్ 4: ఆ తర్వాత 'View Details' ఎంచుకోండి. ఇప్పుడు మీరు మీ ITR స్థితిని చూస్తారు.

మీరు ITR స్టేటస్‌లో 'processed' అని చూస్తే, రిటర్న్ ప్రాసెస్ పూర్తయిందని అర్థం. 'Submitted and pending for e-verification/verification’ అంటే పన్ను చెల్లింపుదారు ITRని ఫైల్ చేసారని, కానీ ఇ-ధృవీకరించబడలేదు లేదా సంతకం చేసిన ITR-V అప్లికేషన్ ఇంకా IT డిపార్ట్‌మెంట్ యొక్క కేంద్రీకృత ప్రాసెసింగ్ కేంద్రానికి చేరుకోలేదని అర్థం. ఇప్పుడు వెబ్‌సైట్‌లో స్టేటస్ 'Successfully e-verified/verified' అని ఉంటే, పన్ను చెల్లింపుదారు ఐటీఆర్ సమర్పించి ధృవీకరించారు, కానీ ఐటీ అధికారులు ఇంకా ధృవీకరించలేదు అని అర్థం. తప్పు అంటే ఆదాయపు పన్ను శాఖ మీ ITRలో లోపాన్ని కనుగొంది అని అర్థం. గడువు ముగిసింది అంటే 90 రోజుల చివరి వ్యవధిలో రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేయబడిందని అర్థం.