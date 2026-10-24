అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పినకోట వద్ద చేపట్టిన రోడ్డు పనుల్లో ఊహించని ప్రమాదం జరిగింది. జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలడంతో ఓ టీచర్ సహా ఐదుగురు మృతి చెందారు, రెండు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా బండరాళ్లను పేల్చేందుకు ఏర్పాటు చేసిన పేలుడు పరికరం మిస్ఫైర్ కావడంతో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ముగ్గురు కార్మికులు, ఒక వాహన డ్రైవర్తో పాటు ఓ టీచర్ ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాదం నెలకొంది. ప్రమాదంపై రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పందించారు. అధికారుల నుంచి వివరాలు సేకరించి, బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
రోడ్డు పనుల్లో పేలుడు.. ఐదుగురు మృతి
అనంతగిరి మండలం పినకోట సమీపంలో రోడ్డు పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ పనుల్లో భాగంగా మార్గంలో ఉన్న పెద్దపెద్ద బండరాళ్లను తొలగించేందుకు జిలెటిన్ స్టిక్స్తో కూడిన ప్రత్యేక పేలుడు పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం. అయితే పేలుడు సమయంలో పరికరం మిస్ఫైర్ కావడంతో ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
పేలుడు ధాటికి సమీపంలో ఉన్నవారు తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో మొత్తం ఐదుగురు మృతి చెందినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. పేలుడు ప్రభావంతో రెండు వాహనాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి.
మృతుల్లో టీచర్, ముగ్గురు కార్మికులు
ఈ దుర్ఘటనలో సునీత అనే టీచర్తో పాటు మణి, నారాయణరావు, పవన్ కుమార్ అనే ముగ్గురు కార్మికులు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. మరో వ్యక్తి వాహన డ్రైవర్గా గుర్తించారు. అయితే ఆయన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
పేలుడు జరుగుతున్న సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న టీచర్ కూడా ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. రోడ్డు పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. మృతుల కుటుంబాల్లో విషాదం నెలకొంది.
ప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత స్పందన
అల్లూరి జిల్లాలో జరిగిన ప్రమాదంపై రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పందించారు. ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారుల ద్వారా తెలుసుకున్నారు. అనంతరం జిల్లా ఎస్పీ, కలెక్టర్కు ఫోన్ చేసి ప్రమాద పరిస్థితులపై మాట్లాడారు.
ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హోంమంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఈ రోడ్డు పనుల సమయంలో పేలుడు పరికరం మిస్ఫైర్ కావడానికి గల కారణాలు, భద్రతా చర్యలు పాటించారా లేదా అనే అంశాలపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ప్రమాదానికి సంబంధించిన అధికారిక సమాచారం, తదుపరి చర్యలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
పేలుడు ప్రభావంతో రెండు వాహనాలు ధ్వంసం కావడం, ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఈ ఘటన తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. అధికారుల దర్యాప్తులో ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.